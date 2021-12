Πολιτική

Μετάλλαξη Όμικρον: Υποχρεωτική μάσκα παντού και “μπλόκο” στις μαζικές εκδηλώσεις

Αναλυτικά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης και ισχύουν από αύριο το πρωί.



Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας ανακοίνωσαν ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.



Η μετάλλαξη «Όμικρον» και ο κίνδυνος εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων τις μέρες των εορτών λόγω των μεγάλων συναθροίσεων, οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να λάβει νέα μέτρα, κατόπιν των εισηγήσεων που έκανε χθες η επιτροπή των λοιμωξιολόγων.

«Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για την αντιμετώπιση της παραλλαγής «Όμικρον» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς πανικό και χωρίς εφυσηχασμούς» υπογράμμισε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Προτού δώσει το λόγο στον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, ο οποίος και ανακοινώνει τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι τα νέα μέτρα δεν περιλαμβάνουν καθολικούς περιορισμούς και lockdown, αλλά αποτελούν αναγκαίες προσαρμογές στην υφιστάμενη κυβερνητική στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται.

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι η μεταδοτικότητα στην Όμικρον είναι πολύ μεγάλη, αλλά από θέμα νοσηρότητας τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο αισόδοξα, σε 10-15 μέρες θα έχουμε πιο σαφή εικόνα, σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι είναι επιτακτικό να ληφθούν μέτρα. Εμβολιαστηκά θωρακιζόμαστε, όπως είπε και πρόσθεσε ότι η τρίτη δόση λειτουργεί αποτρεπτικά για την Όμικρον.

Η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου στις 27 Δεκεμβρίου για την πλήρη αποκωδικοποίση των μέτρων από τις 3 Ιανουαρίου.

Από αύριο η μάσκα θα είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους, εντός και εκτός. Ειδικά για τους κλειστούς χώρους του σούπερ μαρκετ και ΜΜΜ διπλή μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας ΚΝ95. Απογορεύονται οι εορταστικές εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους, όπως οι μαζικές εκδηλώσεις από τους δήμους. Οι επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα ακόμη κι αν έχουν PCR, θα υποχρεωούνται με ισχυρή σύσταση να επαναλαμβάνουν το τεστ την 2η και τέταρτη μέρα. Ισυχρή σύσταση για τεστ πριν τις κοινωνικές συγκεντρώσεις των Χριστουγέννων. Στους νέους λέμε να βγουν να διασκεδάσουν αλλά μετά να προσέξουν τις επαφές τους με τους μεγαλύτερους ανθρώπους.

Αυτα τα μέτρα ισχύουν από αύριο έως τις 3 Ιανουαρίου.

Από τις 3 Ιανουαρίου θα υπάρξουν μέτρα που θα αφορούν την διασκέδαση, τις εκδηλώσεις και κυρίως τις αθλητικές και το σκέλος της τηλεργασίας.

Η ακριβής αποτύπωση των μέτρων θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου.

Όπως τόνισε, τα μέτρα δεν θα αφορούν τα σχολεία αλλά μόνο την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και την τηλεργασία. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο υπουργός Υγείας είπε ότι η μάσκα παραμένει υποχρεωτική και στην εκκλησία και στα θέατρα και τα σινεμά, ενώ εντείνονται οι έλεγχοι των μέτρων.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Πλεύρης οι έλεγχοι που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, θα είναι αναλογικά όσοι έχουν γίνει σε όλον τον προηγούμενο χρόνο. Εάν δούμε ότι δεν υπάρχει τήρηση των μέτρων, η επιτροπή προφανώς μπορεί να συστήσει επιπλέον μέτρα, προσέθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πολύ σημαντική η τήρηση των μέτρων, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με νεότερα.

Οικονόμου: Η κυβέρνηση λειτουργεί με όρους ευθύνης απέναντι στην κοινωνία

«Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, σε ό,τι αφορά την πανδημία, λειτουργεί με όρους ευθύνης, απέναντι στην κοινωνία και όχι με όρους επικοινωνιακούς ή με όρους μικροπολιτικής. Είμαστε από τις χώρες που πήραμε πολύ έγκαιρα και πολύ νωρίτερα από άλλα κράτη της Ευρώπης, μέτρα που μας έχουν επιτρέψει να φτάσουμε μέχρι εδώ. Που μας έχουν επιτρέψει, λόγω του μοντέλου που ακολουθήσαμε, με την κοινωνία, την εκπαίδευση και την οικονομία ανοιχτή, με τους ανθρώπους να μην είναι περίκλειστοι, με την προσπάθεια ενίσχυσης του ΕΣΥ και την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πήραμε γρήγορα μέτρα και σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και σε ό,τι αφορά την έναρξη της τρίτης δόσης, που έχουν καθυστερήσει την διασπορά της Όμικρον στη χώρα και μας επιτρέπει σε αυτή τη φάση να λειτουργήσουμε με το πλαίσιο που ανακοινώθηκε» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.

«Σταθμίζουμε πάντοτε τις εισηγήσεις της επιτροπής με συνέπεια και με βάση τις εισηγήσεις των επιστημόνων, με τους οποίους έχουμε συμπορευθεί από την αρχή της πανδημίας, χωρίς να τους υπονομεύουμε και χωρίς να κλείνουμε το μάτι σε απόψεις και γνώμες που δεν βοήθησαν στην εθνική προσπάθεια, τουλάχιστο σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό και όχι μόνο. Αντιμετωπίζουμε την πανδημία, με προσπάθεια και συνεχώς προσαρμόζοντας την στρατηγική μας στις καινούριες απαιτήσεις και στα νέα δεδομένα που κάθε φορά αυτή η δυναμική κατάσταση διαμορφώνει» πρόσθεσε.

