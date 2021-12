Κοινωνία

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: 10000 αστυνομικοί στους δρόμους για ελέγχους

Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ για τον κορονοϊό. Έκτακτη τηλεσύσκεψη Θεοδωρικάκου με τους αστυνομικούς διευθυντές. Έμφαση στα κέντρα διασκέδασης.

Σαρωτικοί έλεγχοι αρχίζουν από αύριο από την αστυνομία, για την εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της μετάδοσης του κορονοϊού, που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Το απόγευμα σήμερα πραγματοποιήθηκε ευρεία διαδικτυακή σύσκεψη, που συγκάλεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος και στην οποία συμμετείχαν όλοι οι γενικοί διευθυντές Αστυνομίας, προκειμένου να δοθούν οι τελευταίες κατευθύνσεις για τις ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε εντολή στους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ οι έλεγχοι να είναι αυστηροί και διαρκείς παντού. «Οι επόμενες 15 μέρες είναι οι πιο κρίσιμες για όλη τη χώρα», επεσήμανε ο υπουργός και τόνισε ότι η Αστυνομία πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών». Σημειώνεται ότι 10.000 αστυνομικοί είναι ήδη στους δρόμους κάθε μέρα και καθ' όλη την διάρκεια των εορτών για την εφαρμογή των μέτρων, ωστόσο το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, κορυφώνονται οι έλεγχοι, με έμφαση τα κέντρα διασκέδασης.

Ειδικότερα, κλιμάκια αστυνομικών από όλες τις υπηρεσίες, έχουν εντολές να ελέγχουν με κάθε αυστηρότητα, ουσιαστικά και όχι δειγματοληπτικά, τους υπεύθυνους αυτών των επιχειρήσεων, εάν τηρούν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού και σε αντίθετη περίπτωση να επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται. Για το λόγο αυτό στις ομάδες ελέγχου θα συμμετέχουν και υπάλληλοι από άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με εντολές που έδωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, οι έλεγχοι θα αφορούν τόσο στο αν τηρούνται οι κανόνες για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης, όσο και για τη χρήση μάσκας κατά την προέλευση των πελατών στα κέντρα.

Το πρώτο τεστ για το κύμα των ελέγχων, πάντως, θα γίνει σήμερα στον αγώνα μπάσκετ ΠΑΟ - Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ. Οι εντολές που έχουν δοθεί είναι να μην πλησιάσει και να μην περάσει κανείς χωρίς μάσκα και να ελεγχθούν όλοι οι φίλαθλοι αν έχουν κάνει τεστ για Covid-19.

Οι μάσκες, πάντως, είναι το κύριο μέτρο που θα ελέγχουν οι αστυνομικοί, καθώς από αύριο επιβάλλονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και οι έλεγχοι θα γίνονται σε όλους τους χώρους που παρατηρείται συνωστισμός, όπως αγορές, ΚΤΕΛ, σταθμοί, αεροδρόμια, κλπ.

