Μαργαρίτα: ο Μίκης Θεοδωράκης “σάπιζε πάνω στο κρεβάτι, ήταν βασανιστήριο”

Τι λέει για το τελευταίο διάστημα της ζωής του κορυφαίου μουσουργού. Τι αποκαλύπτει για την μητέρα της, Μυρτώ, σε σχέση με τον θάνατο του συνθέτη.

Περίπου τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα Θεοδωράκη, σε συνέντευξη της στην εφημερίδα «Espresso» περιγράφει το δραματικό τελευταίο διάστημα της ζωής του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη.

«Οι τρεις τελευταίοι μήνες ζωής του μπαμπά ήταν ένα δράμα. Είχε αρρωστήσει πολύ βαριά. Ήταν ένα βασανιστήριο για εκείνον. Ήθελε να πεθάνει και εμείς προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε στη ζωή. Ο άνθρωπος σάπιζε πάνω σε ένα κρεβάτι. Στις παλιές εποχές οι άνθρωποι σε τέτοιες καταστάσεις θα είχαν πεθάνει από καιρό. Σήμερα τους κρατάμε με μηχανική υποστήριξη. Ίσως το πιο θλιβερό σε όλο αυτό είναι ότι είχε πλήρη διαύγεια. Υπέφερε πραγματικά. Τρεις με τέσσερις φορές τη μέρα ερχόταν η νοσοκόμα στο σπίτι για να κάνει απορρόφηση από τα φλέματα στα πνευμόνια. Ήταν τραγική εμπειρία ζωής που θέλω να ξεχάσω για πάντα», είπε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Όπως συμπλήρωσε, «νιώθω ήρεμα μετά τον χαμό του γιατί ως οικογένεια κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για εκείνον. Δεν υπάρχει θλίψη. Υπάρχει μία γλύκα για εκείνον και μία ωραία ανάμνηση. Νιώθω γεμάτη γιατί μια ζωή ως οικογένεια “πατούσαμε” και δουλεύαμε πάνω στο έργο του πατέρα μου. Δεν έχουμε σταματήσει να τον έχουμε μέσα μας, μέσα από τα τραγούδια του, τις φωτογραφίες και τις παρτιτούρες του. Είναι συνέχεια κοντά μας, δεν έχει φύγει καθόλου. Βέβαια, ήταν πολλά χρόνια άρρωστος και το πιο λυπηρό για μένα είναι ότι τις περισσότερες φορές καθόμουν μπροστά σε έναν ακίνητο άνθρωπο. Δεν ήταν εκείνος ο Μίκης, ο δυνατός, που σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά του. Ήταν ένας πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος λόγω της ακινησίας του. Στενοχωριόταν όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Από την άλλη, στο ίδιο σπίτι είναι και η μαμά μου, πάλι σε ακινησία. Έχει έναν βαθμό άνοιας, αλλά εκείνη είναι μέσα στην τρελή χαρά».

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αποκάλυψε ότι η μητέρα της, Μυρτώ, δεν γνωρίζει ότι ο Μίκης Θεοδωράκης έχει φύγει από τη ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά «όχι, η μαμά μου δε γνωρίζει για τον θάνατό του. Δεν της το έχουμε πει, γιατί δεν θα μπορούσε να αντέξει αυτή την απώλεια».

