Μίκης Θεοδωράκης: μνημόσυνο για τον σπουδαίο συνθέτη (εικόνες)

Μνημόσυνο για την συμπλήρωση 40 ημέρων από την εκδημία του παγκοσμίου φήμης μουσουργού, τελέστηκε στα Χανιά. Ποιοι έδωσαν το "παρών".

Στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Γαλατά τελέστηκε το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσία της κόρης του Μαργαρίτας και του γιου του Γιώργου, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κρήτη με τις οικογένειες τους.

Τις προηγούμενες ημέρες η κόρη του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη είχε δηλώσει πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει στο μνημόσυνο, παρά ταύτα σήμερα βρέθηκε στον Γαλατά.

Χοροστατούντος του μητροπολίτη Κυδωνίας Αποκορώνου, Δαμασκηνού και με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, καλλιτεχνών, φίλων και ανθρώπων που τον αγάπησαν το έργο και την πορεία του, η επιμνημόσυνη λειτουργία φάνηκε σαν μία υπόσχεση ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και το έργο του, όπως αναφέρθηκε από αρκετούς παριστάμενους, θα μεταλαμπαδευτεί και στις νέες γενιές.

Κυρίαρχο στοιχείο όσων μίλησαν για τον «ουρανομίκη» όπως τον αποκαλούν στην Κρήτη, Μίκη Θεοδωράκη, ήταν ο θαυμασμός, τόσο για την μουσική του, που απελευθέρωνε από τα δεσμά, όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όσο και για τον ελεύθερο λόγο του για τα πολιτικά δρώμενα.

Ο Γιώργος Αγοραστάκης, προσωπικός φίλος του και πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, στον επιμνημόσυνο λόγο του ανέφερε: «Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε φέτος, το 2021, και πέρασε στην αιωνιότητα, τη χρονιά-επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Έγινε έτσι -έμμεσα- και το σύμβολο αυτής της επετείου. Ο Μίκης Θεοδωράκης, με την ισχυρότατη θέλησή του, βρίσκεται εδώ, στην Κρήτη, κοντά στους δικούς του, για να μας υπογραμμίσει την ιστορική του καταγωγή, την σύνδεσή του με την Ιστορία και τους αγώνες για την Ελευθερία, την οποία και περιέγραψε εκτενέστατα στα βιβλία του και διατύπωσε επανειλημμένα στους λόγους του.

Ο Θεοδωράκης ήταν ο μοναδικός σύγχρονος Έλληνας που συνδεόταν με πολλαπλές άμεσες και έμμεσες, φυσικές και πνευματικές συνδέσεις με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με τις Κρητικές Επαναστάσεις του 19ου αιώνα και με την κληρονομιά τους. Ο άνθρωπος που εξέφρασε στην εποχή μας με το έργο του, καλλιτεχνικό και θεωρητικό, το πνεύμα της Επανάστασης του '21 και είχε την ισχυρότερη επίδραση στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και της νεοελληνικής κουλτούρας. Ήταν ο Έλληνας που συμβόλισε την Επανάσταση και το Πνεύμα της. Που ο ίδιος αυτοχαρακτηρίστηκε επαναστάτης και αναγνώρισε το χρέος προς την πατρίδα, σε αλληλουχία με τους επαναστάτες προγόνους του. Αρχίζοντας από τους Χάληδες, το 1821, μέχρι τον πατέρα του, Γεώργιο, πολεμιστή των Βαλκανικών Πολέμων, το 1912-13. Έσυρε κι αυτός με τη σειρά του το χορό της δικολογιάς του. Ο ένας μετά τον άλλο, από γενιά σε γενιά, από επανάσταση σε επανάσταση, όλοι μαζί καταξίωσαν το αγωνιστικό κι απελευθερωτικό πνεύμα της Κρήτης και της Ελλάδας. Η εξέγερση και η Επανάσταση, η ανατροπή και η αντίσταση ήταν στο αίμα του. Γνήσιο τέκνο της Κρήτης, ο μαχητής με το υψιπετές, το ελεύθερο κι ασυμβίβαστο φρόνημα, με τον αγώνα και το έργο του κατέκτησε την κορυφή των Λευκών Ορέων κι από κει καταυγάζει το φωτεινό παράδειγμά του και την ιστορική μνήμη της Ελλάδας, στους νεότερους Έλληνες».

Τη διοργάνωση της τελετής έχει αναλάβει ο δήμος Χανίων, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει ότι η οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά θα είναι επισκέψιμη το Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 14:00 και έχει προετοιμάσει ένα μικρό κέρασμα.

Δίπλα στα μέλη της οικογένειας του Μίκη στάθηκε και η πρόεδρος της Επιτροπής 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, η οποία, όπως είπε: «Ήταν ο οικουμενικός Έλληνας. Όλοι πρέπει να τον τιμήσουμε και να αποδώσουμε φόρο τιμής όχι μόνο τώρα αλλά για πάντα. Προσωπικότητες που διέπρεψαν αυτά τα τελευταία 200 χρόνια δείχνουν πραγματικά ποιοι είμαστε. Ο Μίκης, ένας άνθρωπος πατριώτης, αγωνιστής, άνθρωπος επαναστάτης, ένας άνθρωπος που μόνο έδινε. Όλοι μας τον τραγουδήσαμε και θα συνεχίσουμε να τον τραγουδάμε».

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη συνειδητοποίηση της απώλειας του μεγάλου ανδρός όπως τον χαρακτήρισε: «Απώλεια για την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου μας. Συνειδητοποιούμε τις παρακαταθήκες που μας άφησε με το έργο του, αλλά και με τη στάση ζωής του όλα αυτά τα χρόνια. Τα Χανιά έχουν την τιμή να φιλοξενούν στη γη τους, μερικά μεγάλα ονόματα της νεότερης ιστορίας αλλά και της ιστορίας παλαιότερων χρόνων. Πρόσωπα της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής ιστορίας του τόπου μας. Όπως και σήμερα τον Μίκη Θεοδωράκη. Τα Χανιά, όλοι εμείς, θα ανταποκριθούμε στη μεγάλη ευθύνη. Θα αξιοποιήσουμε το έργο και την παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη και θα κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή».

Ο Μίκης έχει περάσει πλέον στην αιωνιότητα, η δόξα που είχε επί γης τον συνοδεύει και στον ουρανό, ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, Νικόλαος Παπαδάκης: «Ήταν ο άνθρωπος που ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του, ήταν ότι έφερε τους Έλληνες ποιητές να τραγουδιούνται από τον απλό λαό. Σε αυτό το σημείο η πνευματική του προσφορά ήταν τεράστια. Όμως, ως μουσικός ήταν πράγματι ουρανομίκης, που έχει καταξιωθεί και ανήκει στη χορεία των μεγάλων μουσικών της Ευρώπης, όπως ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ, το ίδιο και ο Μίκης Θεοδωράκης που έχει μία παγκόσμια αναγνώριση. Επομένως η τιμή στη μνήμη και στο πρόσωπο του δεν είναι απλώς επιβεβλημένη, είναι αναγκαία ώστε να λειτουργεί και ως παιδαγωγική παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές».

Ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης δήλωσε: «Σαράντα μέρες από την κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη, ξανά εδώ, στον τόπο του, στον Γαλατά Χανίων, που επέλεξε ως την τελευταία του κατοικία. Εδώ, για να τιμήσουμε για ακόμη μία φορά το όνομά του και στη συνέχεια να επισκεφτούμε την οικία του η οποία με γοργούς ρυθμούς προχωράει για να μπορέσει να μετατραπεί στο μουσείο Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη. Ένα σημείο έρευνας ανάδειξης και προώθησης του σπουδαίου έργου του δημιουργού σε όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στις προετοιμασίες και της σημερινής ημέρας και την οικογένεια του που παραβρέθηκε σύσσωμη στο Γαλατά. Οργανωτικά και οικονομικά, ως όφειλε ο Δήμος Χανίων, το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει, ότι ανέλαβε και μερίμνησε για τη σημερινή μέρα».

Μετά το τέλος της επιμνημόσυνης τελετής, ο κόσμος παρακολούθησε την φιλαρμονική του Δήμου Χανίων, που εκτέλεσε μουσικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη.

Επίσης η Φιλαρμονική του Δήμου έχει ετοιμάσει ένα εικοσάλεπτο πρόγραμμα στην πλατεία του Γαλατά με συνθέσεις του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη.

