Κορονοϊός: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος διαγνώστηκε θετικός

Σε κεντρικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο των τακτικών διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο Φανάρι, διαγνώστηκε σήμερα, θετικός στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Παναγιώτατος, ο οποίος είναι πλήρως εμβολιασμένος, αυτή τη στιγμή εμφανίζει ήπια συμπτώματα και η γενικότερη κατάστασή του είναι καλή.

Αμέσως μετά τη διάγνωση επισκέφθηκε κεντρικό νοσοκομείο της Πόλης για περαιτέρω προληπτικές εξετάσεις.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαριστεί όλους όσοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την κατάσταση της υγείας του και πατρικώς προτρέπει, για άλλη μία φορά, τους πάντες να ακολουθούν τις συστάσεις των ιατρών και των ειδικών επιστημόνων, καθώς επίσης και όσους δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να το πράξουν για το καλό το δικό τους και του κοινωνικού συνόλου.

Με την ευκαιρία εύχεται σε όλους να έχουν «Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα».

