Βαρυποινίτες αποφυλακίστηκαν μετά από δεκαετίες, καθώς αποδείχθηκε πως ήταν αθώοι (βίντεο)

Έπεσαν θύματα δικαστικής πλάνης και υπέμεναν καρτερικά στη φυλακή, μέχρι που ήρθε η στιγμή της δικαίωσης.

Μια ζεστή αγκαλιά περίμενε τον Ντιβόνια Ίνμαν, που ανέπνευσε ελεύθερος για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια κάθειρξης σε φυλακή της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ. Είχε καταδικαστεί για τον θάνατο μιας υπαλλήλου σε ταχυφαγείο το 1998. Επέμενε ότι είναι αθώος, παρά την ψευδομαρτυρία 4 μαρτύρων που ισχυρίζονταν ότι τον είδαν να τη σκοτώνει. Ακόμα και όταν οι μάρτυρες άλλαξαν τις καταθέσεις τους, ακόμα και όταν μη κερδοσκοπική οργάνωση απέδειξε ότι άλλος ήταν ο δολοφόνος, ο δικαστής δεν αποδέχτηκε την έφεση.

Μετά από το τεστ DNA, ανώτερο δικαστήριο απέρριψε την απόφαση και δικαιωμένος ο Ινμάν ξεκινά και πάλι τη ζωή του με χρηματική αποζημίωση από την πολιτεία της Τζορτζια.

Πριν ακριβώς από ένα μήνα, η κάμερα από ένα ελικόπτερο έδειχνε αφ’ υψηλού έναν άνθρωπο να βγαίνει από τη φυλακή, στο Κάμερον του Μισούρι, καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι. Είχε τα μαλλιά ράστα κι ένα πρόσωπο σμιλεμένο από τον χρόνο και την οδύνη. Ο Κέβιν Στρικλαντ είχε καταδικαστεί το 1978 από δικαστήριο με λευκούς ενόρκους για έναν φόνο τριών ανθρώπων… που δεν διέπραξε ποτέ.

43 χρόνια αργότερα, ο καταδικασμένος σε ισόβια δεσμά, Κέβιν Στρίκλαντ, ξαναβρήκε την ελευθερία του. 43 χρόνια ένας αθώος καρτερούσε σε ένα κελί την ώρα της δικαίωσης. Και η ημέρα ήρθε. Όμοια όπως οι άλλες. Αλλά και τόσο λυτρωτική.

Ο Στρίκλαντ μπήκε 18 ετών στην φυλακή και βγήκε στα 62 του. Μια εισαγγελέας που είχε διαπιστώσει στρεψοδικία, αναψηλαφώντας την υπόθεση, έδωσε αγώνα για να δικαιωθεί ο άνθρωπος αυτός έστω και αργά. Για την τιμή της Δικαιοσύνης, που μπορεί να μην αποδείχτηκε τυφλή, ήταν όμως τυφλωμένη από ρατσισμό.

