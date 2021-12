Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 147000 νεκροί στην Βρετανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στη Βρετανία. Προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού με 12μηνη βίζα προανήγγειλε η κυβέρνηση.

Νέο ρεκόρ κρουσμάτων κατέγραψε η Βρετανία, με 122.186 μολύνσεις μέσα σε ένα 24ωρο, από 119.789 την Πέμπτη.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, αναφέρθηκαν επίσης 137 νέοι θάνατοι από Covid-19. Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας έχουν χάσει τη ζωή τους 147.857 άνθρωποι.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι η βρετανική κυβέρνηση θα προσφέρει 12μηνες βίζες εργασίας σε υγειονομικό προσωπικό από άλλες χώρες αφού η πανδημία του νέου κορονοϊού επιδείνωσε τις ελλείψεις στον τομέα της υγείας.

Το μέτρο αυτό θα είναι προσωρινό και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους. Ο ελάχιστος ετήσιος μισθός ώστε να πληροί κάποιος τις προϋποθέσεις για να λάβει βίζα θα είναι 20.480 λίρες (περίπου 28.000 ευρώ).

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τροχαίο σε λαϊκή αγορά: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος διαγνώστηκε θετικός

“Η Φάρμα”: Παραμονή Χριστουγέννων με μονομαχία και μεγάλες εκπλήξεις (βίντεο)