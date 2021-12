Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: “Καθαρός” από κορονοϊό

Τέλος έλαβε η περιπέτεια του «Greεk Freak» με τον κορονοϊό

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, έσβησε το όνομά του από τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας του NBA για τον κορονοϊό, όπως ανέφερε το ESPN.

Ο δύο φορές MVP του πρωταθλήματος θα προπονηθεί σήμερα (24/12) με την υπόλοιπη ομάδα και θα αποφασιστεί αύριο (25/12) εάν θα πάρει μέρος στη χριστουγεννιάτικη αναμέτρηση με τους φιλοξενούμενους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Αντετοκούνμπο μπήκε στα πρωτόκολλα της COVID-19 στις 15 Δεκεμβρίου και έχασε τους τελευταίους πέντε αγώνες των πρωταθλητών ΝΒΑ.

Ο 27χρονος φόργουορντ οδηγεί τους Μπακς σε σκοράρισμα (27) και ριμπάουντ (11,6) και κατατάσσεται δεύτερος σε ασίστ (5,8) και μπλοκ (1,6) σε 26 αγώνες της εφετινής αγωνιστικής περιόδου.

Οι Ντόντε ΝτιΒιντσέντσο και Μπομπι Πορτις παραμένουν στο πρωτόκολλο.

