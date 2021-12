Αθλητικά

Euroleague - κορονοϊός: Αναβολές παιχνιδιών λόγω κρουσμάτων

Τι προβλέπεται από τους ειδικούς κανονισμούς λόγω COVID-19. Ποιες αναμετρήσεις αναβλήθηκαν.

H αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής, μεταξύ της Αρμάνι και της Άλμπα Βερολίνου στο Μιλάνο, που αρχικά ήταν προγραμματισμένος για την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε η Euroleague. Οι Ιταλοί ζήτησαν την αναβολή, καθώς αρκετά μέλη της ομάδας έχουν διαγνωστεί θετικά στην COVID-19.

Υπενθυμίζεται ότι είχε αναβληθεί και ο αγώνας της Αρμάνι με τη Ζαλγκίρις για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, ενώ θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία και η αναμέτρηση της ομάδας του Μιλάνου με τη Βίρτους Μπολόνια για το ιταλικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τους Ειδικούς Κανονισμούς λόγω COVID-19, που εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή Μετόχων της ECA, κάθε αγώνας μπορεί να επαναπρογραμματιστεί έως και τρεις φορές, εάν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες. Η Euroleague Basketball θα εξετάσει με τις δύο ομάδες τις καλύτερες επιλογές για να επαναπρογραμματιστεί ο αγώνας. Οι εναλλακτικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μόλις επιβεβαιωθούν.

