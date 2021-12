Εξάρχεια: Φωτιά σε κατάστημα

Κοινωνία

Συναγερμός μετά από φωτιά σε μεζεδοπωλείο.

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα περίπου στις 05:30 στα Εξάρχεια μετά από φωτιά σε κατάστημα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα μεζεδοπωλείο το οποίο βρίσκεται σε ισόγειο κτιρίου, στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Βαλτετσίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι ένοικοι των διαμερισμάτων που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο με το κατάστημα, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

