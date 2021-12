Κικίλιας - Μπαλατσινού: Η τούρτα για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους (εικόνες)

Life

Ανήμερα των Χριστουγέννων πέρυσι, το ζευγάρι “υποδέχθηκε” το αγοράκι του.

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας βιώνουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους μετά τον ερχομό του γιου τους. Ανήμερα των Χριστουγέννων πέρυσι, η Τζένη Μπαλατσινού έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον Βασίλη Κικίλια.

Ο μικρός Παναγιώτης-Αντώνης, έναν χρόνο μετά, έσβησε το πρώτο του κεράκι και ο Υπουργός Τουρισμού του ευχήθηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μία τρυφερή ανάρτηση.

Στη φωτογραφία απεικονίζονται, ο γιος του Βασίλη Κικίλια μπροστά από μία μεγάλη τούρτα με τον ήρωα “Spiderman”. Μάλιστα, ο μικρός Παναγιώτης-Αντώνης φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα την στιγμή καθώς έχει βουτήξει το χεράκι του μέσα στην τούρτα.

Έτσι, ο τρυφερός πατέρας απαθανάτισε την στιγμή και την μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους. «Χρόνια πολλά αγόρι μου γλυκό!» έγραψε ο Βασίλης Κικίλιας για τα γενέθλια του γιου του και οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του ευχηθούν.

