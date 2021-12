Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο γύρισε κι οδήγησε τους Μπακς σε επική ανατροπή

Τα «Ελάφια» έχαναν με διψήφιες διαφορές ακόμη και λίγα λεπτά πριν το τέλος, αλλά ο Greek Freak ήταν ο καταλύτης της ανατροπής.

Την τρίτη σερί νίκη τους στο NBA -και με σπουδαία ανατροπή- πανηγύρισαν οι Μπακς, επικρατώντας στο Μιλγουόκι των Σέλτικς με 117-113, στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη... δράση από το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό. Ο "Giannis" πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με 36 πόντους οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, μολονότι το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς τα «ελάφια» βρέθηκαν από την αρχή πίσω στο σκορ, με την ομάδα από τη Βοστώνη να φτάνει το υπέρ της προβάδισμα στο +19 (44-25) στη διάρκεια του δευτέρου δωδεκαλέπτου. Το ημίχρονο έληξε με τους «Κέλτες» να προηγούνται 62-47, ωστόσο, με «αιχμή του δόρατος» τον "Giannis", οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 84-83, 3:40΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου.

Οι Σέλτικς «άνοιξαν» εκ νέου τη διαφορά στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, με τον Τέιτουμ να τους δίνει με 2/2 βολές «αέρα» 13 πόντων (109-96), περίπου 5,5 λεπτά για το τέλος. Όμως, το Μιλγουόκι «απάντησε» με σερί 9-0, με το οποίο επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης, με τον "Greek Freak" να «γράφει» το 109-105, 3:45΄΄ πριν από τη λήξη.

Ενώ απέμεναν 89 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο διεθνής φόργουορντ διαμόρφωσε το 111-111, ενώ σημαντικό ρόλο στη νίκη έπαιξε το τρίποντο του Γουέσλι Μάθιους, με το οποίο έβαλε τους Μπακς για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (114-113), 30.3 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Κρις Μίντλετον με 2/2 βολές «έγραψε» το 116-113 για το Μιλγουόκι, ενώ ο "Giannis" «σφράγισε» την επικράτηση των Μπακς με μπλοκ στον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, πριν ο Μίντλετον με 1/2 βολές διαμορφώσει το τελικό 117-113.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε για 29 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα στο παρκέ του "Fiserv Forum" και τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους (13/21 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 10/15 βολές), 12 ριμπάουντ, πέντε ασίστ, δύο μπλοκ και δύο λάθη. Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ πρόσθεσαν από 17 πόντους έκαστος, ενώ στη νίκη των γηπεδούχων συνέβαλε και ο Μπόμπι Πόρτις με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Δεν αγωνίστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Στο «στρατόπεδο» των Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν σημείωσαν 25 πόντους έκαστος, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων είχαν ακόμη οι Μάρκους Σμαρτ (19) και Πέιτον Πρίτσαρντ, αλλά δεν ήταν αρκετοί...

