Μετάλλαξη Όμικρον – Τζανάκης: Πάμε για 20.000 κρούσματα στα μέσα Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας, πάνω από το 10% των καθημερινών κρουσμάτων είναι Όμικρον.

Μεγάλη έκρηξη διασποράς του κορονοϊού τις αμέσως επόμενες ημέρες προβλέπουν τα μοντέλα των επιστημόνων, που υπολογίζουν ότι ήδη η μετάλλαξη Όμικρον αποτελεί έως και το 10% των κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφονται ενώ ανησυχία προκαλεί και η εορταστική περίοδος.

«Είμαστε ένα μήνα μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος Όμικρον στη χώρα μας», είπε ο κ. Τζανάκης μιλώντας στο OPEN.

«Είναι επιτυχία της χώρας ότι έχει επιβραδυνθεί η μετάλλαξή της. Όμως τις τελευταίες μέρες φαίνεται εκρηκτική η αύξησή της. Πάνω από το 10% των καθημερινών κρουσμάτων είναι Όμικρον», είπε και πρόσθεσε ότι περιμένουμε έκρηξη, με διπλασιασμό κρουσμάτων.

«Τρίτη με Τετάρτη θα ανέβουν τα νούμερα. Μετά τις 15 Ιανουαρίου ίσως φτάσουμε τα 20.000 κρούσματα. Πάμε για ρεκόρ κρουσμάτων», επισήμανε ο κ. Τζανάκης.

