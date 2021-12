Καιρός

Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές την Κυριακή

Σε ποια επίπεδα θα κυμανθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Άστατος προβλέπεται ο καιρός την Κυριακή. Στη δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια και κεντρικά σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4-6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, εντάσεως 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αραιές νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με πιθανότητα ασθενούς βροχής το βράδυ. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα και παγετός τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί. 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα νησιά του βορείου Ιονίου. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και νοτιότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου, αλλά κατά τόπους στην Ήπειρο θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί , εντάσεως 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια θα επικρατήσει αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται συννεφιά, τοπικά αυξημένη, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στα βόρεια από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Συννεφιασμένος ουρανός και τοπικές βροχές προβλέπονται τη Δευτέρα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες κατά τόπους πιθανώς να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, εντάσεως 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

