Κορονοϊός: Θετικός ο Ανδρέας Κατσανιώτης

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. Τι έγραψε στο twitter.

«Υποβάλλομαι καθημερινά σε διαγνωστικές δοκιμασίες και ο μοριακός έλεγχος PCR με έβγαλε θετικό», ανέφερε.

«Με βρίσκει όμως τριπλά εμβολιασμένο και προς το παρόν χωρίς συμπτώματα. Ο Covid-19 είναι γύρω μας και ο μόνος τρόπος να τον αντιμετωπίσουμε είναι τα εμβόλια και η μάσκα για να μη θέσουμε σε κίνδυνο τους εαυτούς μας και τους αγαπημένους μας».

