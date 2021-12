Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη

Ο Εγκέλαδος ταρακούνησε το νησί, το απόγευμα της Κυριακής. Ποιο ήταν το μέγεθος της δόνησης και πού εντοπίστηκε το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 5, 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής, ανατολικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 46 χιλιόμετρα νότια της Κάσου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8,9 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

