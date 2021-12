Αθλητικά

Σκι: Ο Αστέρης Μπάκας έκανε την υπέρβαση στο Μαυροβούνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 18χρονος πέτυχε την καλύτερη βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει Έλληνας αθλητής τα τελευταία χρόνια.

Νέα υπέρβαση έκανε ο Αστέρης Μπάκας στο διεθνή αγώνα χιονοδρομίας που διεξήχθη στο Κολαζήν του Μαυροβουνίου.

Όπως σημειώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων (ΕΟΧΑ), ο 18χρονος χιονοδρόμος των αλπικών πήρε μέρος στο αγώνισμα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης, πετυχαίνοντας τους καλύτερους βαθμούς FIS Έλληνα αθλητή των τελευταίων ετών, βελτιώνοντας φυσικά και την ατομική του διεθνή βαθμολογία.

Στους τέσσερις αγώνες που συμμετείχε o Αστέρης Μπάκας πέτυχε 51.93, 55.79 και 56.84 βαθμούς FIS, κατακτώντας την 5η, 8η και 6η θέση αντίστοιχα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος σεισμός μεταξύ Κρήτης και Κάσου

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: Μετάλλαξη Όμικρον έως και 700 κρούσματα την ημέρα

Εισβολή στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Σε ψυχιατρική εξέταση υποβλήθηκε ο 19χρονος