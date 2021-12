Κόσμος

Φιλιππίνες – Τυφώνας Ράι: Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων

Περίπου 300.000 άνθρωποι παραμένουν σε καταυλισμούς εκκένωσης. Απειλή επιδημιών στις πληγείσες περιοχές.

Ο τυφώνας Ράι, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τις Φιλιππίνες τα τελευταία χρόνια, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 388 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ενώ εγείρεται πλέον η απειλή να ξεσπάσουν επιδημίες σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές.

Η γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε πως ο συνολικός αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 388, ενώ 60 άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 375 νεκρούς. Εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς.

Τη 16η και τη 17η Δεκεμβρίου ο τυφώνας Ράι, που έφερε ανέμους ως και 195 χιλιομέτρων την ώρα, έσπειρε τον θάνατο και την καταστροφή στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους, ξεριζώνοντας οροφές, δέντρα, στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης, κατεδαφίζοντας ξύλινα σπίτια, ενώ οι βροχές του πλημμύρισαν πολλά χωριά. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εξαιτίας του άστεγοι.

Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι σε 430 πόλεις και χωριά, όπου υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς κάπου 482.000 σπίτια, έλαβαν ή οδεύουν να λάβουν βοήθεια, διαβεβαίωσε πάντως η Πολιτική Προστασία. Πάνω από 300.000 άνθρωποι βρίσκονται ακόμα σε καταυλισμούς εκκένωσης.

Μια νέα απειλή έχει εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση διανέμει τρόφιμα, νερό και ρούχα στις πληγείσες περιοχές: τουλάχιστον 140 άνθρωποι έχουν αρρωστήσει, πιθανόν λόγω της πόσης μολυσμένου νερού.

Στη νότια επαρχία των νησιών Ντιναγάτ, 80 άνθρωποι έχουν οξεία γαστρεντερίτιδα, ενώ 54 άνθρωποι χρειάστηκαν φροντίδες καθώς έχουν διάρροιες στο νοσοκομείο του γειτονικού, πολύ τουριστικού νησιού Σιαργκάο, δήλωσε η υφυπουργός Υγείας, η Μαρία Ροσάριο Βερχέιρε.

Η κυρία Βερχέιρε υπογράμμισε ότι στις ζώνες αυτές έχει υπάρξει διακοπή της τροφοδοσίας με πόσιμο νερό και ότι οι σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης έχουν υποστεί ζημιές. «Υπάρχει επίσης πιθανότητα μόλυνσης», είπε.

Κατά τα δεδομένα του υπουργείου της, ο τυφώνας κατέστρεψε ποσότητα 4.000 δόσεων εμβολίων κατά της COVID-19 και προκάλεσε ζημιές σε 141 νοσοκομεία και κλινικές, εκ των οποίων μόλις 30 λειτουργούν ξανά κανονικά.

Οι Φιλιππίνες, μια από τις χώρες που θεωρούνται πιο εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή, πλήττονται από κάπου είκοσι τροπικές καταιγίδες ή/και τυφώνες κάθε χρόνο, που καταστρέφουν σοδειές, κατοικίες και υποδομές σε ήδη πάμφτωχες περιοχές.

