Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για νέο κύμα κακοκαιρίας

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού. Πού και πότε θα εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, που θα επηρεάσουν μέχρι την Τετάρτη τη βόρεια Ελλάδα καθώς και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο μέχρι τις βραδινές ώρες, στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο από τις βραδινές ώρες.

Την Τρίτη (28/12) τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη, ενώ πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες θα επηρεάσουν και τη δυτική Στερεά. Την Τετάρτη (29/12) θα επηρεαστούν η Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, η Κρήτη και τα Δωδεκάννησα

