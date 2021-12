Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός – Ισραήλ: ξεκίνησε δοκιμαστικά η χορήγηση τέταρτης δόσης

Εν αναμονή της έγκρισης του μέτρου για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ισραηλινό νοσοκομείο χορήγησε σήμερα τέταρτες δόσεις εμβολίου κατά της COVID-19 δοκιμαστικά σε μια ομάδα ανθρώπων, ενώ η χώρα εξετάζει την έγκριση του μέτρου για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε μια προσπάθεια να ανακόψει την αύξηση των μολύνσεων λόγω της παραλλαγής Όμικρον.

Η μελέτη του Ιατρικού Κέντρου Sheba στο Ραμάτ Γκαν έξω από το Τελ Αβίβ θα «θέσει ως στόχο την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην παραγωγή αντισωμάτων και την ασφάλεια, προκειμένου να αξιολογήσει εάν χρειάζεται γενικά ένα τέταρτο εμβόλιο», ανέφερε εκπρόσωπος. Οι 150 συμμετέχοντες είναι μέλη του ιατρικού προσωπικού.

Ομάδα ειδικών του υπουργείου Υγείας συνέστησε την περασμένη εβδομάδα να γίνει το Ισραήλ η πρώτη χώρα που θα προσφέρει τέταρτη δόση εμβολίου σε όσους είναι ηλικίας άνω των 60, σε ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό και στους εργαζόμενους των υγειονομικών υπηρεσιών.

Η ισραηλινή κυβέρνηση χαιρέτισε την πρόταση. Ωστόσο η τέταρτη δόση πρέπει να έχει την τελική έγκριση του γενικού διευθυντή του υπουργείου Νάχμαν Ας, ιατρού, του οποίου η απόφαση, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα ληφθεί χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Δεδομένων των ανησυχιών για την έλλειψη δεδομένων από δοκιμές, ο Ας ίσως τροποποιήσει τα κριτήρια για όσους θα μπορούν να λάβουν τη δόση αυτή, αυξάνοντας το όριο ηλικίας στα 70 έτη και εξαιρώντας τους υγειονομικούς, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το 63% των 9,4 εκατ. Ισραηλινών έχει λάβει τις δύο πρώτες δόσεις του εμβολίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου. Περίπου το 45% έχουν επίσης λάβει μια τρίτη --ή ενισχυτική-- δόση. Έχουν καταγραφεί περίπου 2.000 επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα Όμικρον.

Το Ισραήλ ήταν η χώρα που κυκλοφόρησε ταχύτερα τα αρχικά εμβόλια πριν από ένα χρόνο, και μια από τις πρώτες που παρατήρησαν ότι η ανοσία μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

