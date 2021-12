Καιρός

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τόπους έντονα θα είναι τα φαινόμενα. Σε ποια επίπεδα θα κυμανθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση.

Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, συνθέτουν το σκηνικό του καιρού την Τρίτη σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη και πρόσκαιρα το πρωί στη δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά, με παροδικές βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα, νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη δυτική Πελοπόννησο και τις πρωινές ώρες στη δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα θαλάσσια τμήματα οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια - παραθαλάσσια των νοτιότερων περιοχών, ενώ στη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση στα βόρεια, όπου μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια προβλέπεται συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά και τα νότια σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά τμήματα σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στο Περιστέρι: Νεκρό τρίχρονο παιδάκι

Στάθης Παναγιωτόπουλος – “Το Πρωινό”: Νέα μήνυση για ροζ βίντεο (βίντεο)

Κάρολος Παπούλιας: Την Τετάρτη το ύστατο χαίρε