Παναθηναϊκός - Λαύριο: Εύκολη πρόκριση για το “τριφύλλι”

Οι “πράσινοι” δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες και πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης για τους “4” του Κυπέλλου.

Με τον Βασίλη Σίμτσακ σε ρόλο πρώτου προπονητή ως “υπηρεσιακή” λύση, λόγω της απουσίας του Δημήτρη Πρίφτη κι απόντες τους Σαντ Ρος κι Έβανς, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει το Λαύριο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με 93-69 στον τρίτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, παίρνοντας το “εισιτήριο” για το Final-4 της 47ης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί από 18 έως 20 Φεβρουαρίου 2022, στα “Δύο Αοράκια” του Ηρακλείου.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα, έχοντας μόνο Έλληνες παίκτες στη σύνθεσή τους, σε μία μάλλον... σπάνια σκηνή σε αυτό το επίπεδο.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 53-38, 71-56, 93-69

Παναθηναϊκός (Σίμτσακ): Μέικον 5, Πέρι 10, Μποχωρίδης 12, Παπαπέτρου 10, Κασελάκης 6, Γουάιτ 9, Παπαγιάννης 10, Μαντζούκας 6, Νέντοβιτς 15, Καββαδάς 8, Αβδάλας 2.

Λαύριο (Σερέλης): Σμιθ 9, Μουράτος 11, Γουίλιαμς 9, Γερομιχαλός 5, Κακλαμανάκης 14, Φέργκιουσον 6, Νικολαΐδης 4, Βουλγαρόπουλος 4, Αμίνου 3, Περσίδης 4, Σπρίντζιος, Φιλοξενίδης.

