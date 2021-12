Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: Σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 15.000 κρούσματα

Ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα πριν από τις 3 Ιανουαρίου.

Σπάει κάθε ρεκόρ ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, με τη μετάλλαξη Όμικρον να βρίσκεται ήδη εδώ και να αγγίζει το 70% των ημερήσιων κρουσμάτων στην Αττική.

Τη Δευτέρα καταγράφηκαν 9.284 κρούσματα, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, σήμερα θα ξεπεράσουμε τις 15.000 κρούσματα.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την εφαρμογή των μέτρων νωρίτερα. “Θέλουμε να δούμε και τα σημερινά και τα αυριανά κρούσματα” είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πλεύρης προαναγγέλλει μέτρα κι ο Μητσοτάκης κάνει διακοπές

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κ. Πλεύρης, αναφέρει τα εξής, «Τόσο καιρό ο κ. Μητσοτάκης αγνοεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των επιστημόνων για μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας, προκειμένου να αποτραπούν νέες απώλειες και ενδεχόμενο νέο καταστροφικό lockdown.

Χθες, με ρεκόρ 9.284 κρουσμάτων, πάλι αρνήθηκε να κάνει τα αυτονόητα: Κουβέντα για αξιόπιστη ιχνηλάτηση με μαζικά και δωρεάν ράπιντ και μοριακά τεστ για τους πολίτες, για περισσότερα δρομολόγια στα Μέσα Μεταφοράς, για αλλαγή πρωτοκόλλων στα σχολεία, για ενίσχυση του ΕΣΥ που καταρρέει, για επίταξη ιδιωτικών κλινικών και για σοβαρή επέκταση της τηλεργασίας. Μόνο λουκέτο και χωρίς μέτρα στήριξης στην εστίαση, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι εμβολιασμένοι. Περιμένουμε κάποιος να εξηγήσει πώς συνάδει αυτό με την «πανδημία ανεμβολίαστων» του κ. Μητσοτάκη.

Και σήμερα, πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι από τα μέτρα παρωδία, ο κ. Πλεύρης αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για νέα μέτρα. Ο μόνος άνθρωπος τελικά που δεν εξοργίζεται με την απίστευτη ανικανότητα της κυβέρνησης είναι ο κ. Μητσοτάκης που συνεχίζει ανέμελος τις διακοπές του, ενώ η χώρα βαδίζει στο γκρεμό».

