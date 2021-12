Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σοκ με 9284 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Μεγάλωσε η “μαύρη λίστα” των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας. “Ασφυξία” στις ΜΕΘ λόγω των διασωληνωμένων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Δευτέρας, αναφέρονται τα εξής:

«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 9.284 , εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.084.153, εκ των οποίων 50,4% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 192 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.838 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 66, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 20.496 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 629 (58,7% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 έτη. To 79,7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 533 (84,74%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 96 (15,26%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.721 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 289. Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 317 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη.»

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

