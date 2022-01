Life

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Το σόου που θα κάνει τη διαφορά έρχεται και στην ελληνική τηλεόραση, μέσω του ΑΝΤ1. Η λαμπερή κριτική επιτροπή και οι μοναδικοί παρουσιαστές.

Ψυχή, πάθος, δύναμη, έκφραση, όνειρο! Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» κάνει πρεμιέρα σήμερα Σάββατο 8 Ιανουαρίου, στις 20:00, και έφτασε η μεγάλη στιγμή για όσους θέλουν να κάνουν τη διαφορά!

Το Νο1 επιτυχημένο ψυχαγωγικό σόου στον κόσμο επιστρέφει στον ANT1, στο κανάλι που πρώτο το έφερε στην Ελλάδα, και θα είναι συναρπαστικό, τολμηρό, επικίνδυνο, συγκινητικό και γεμάτο φαντασία!

Τα φώτα του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» ανάβουν το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, στις 20:00, και η σκηνή γεμίζει από έμπνευση, θετική ενέργεια, χιούμορ, ανταγωνισμό, επιβράβευση αλλά και διαγωνιζόμενους που θα μας καθηλώσουν και θα μας εκπλήξουν! Ένα απολαυστικό ταξίδι ξεκινά, με σκοπό την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ο οποίος θα κερδίσει τον τίτλο, αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του διασημότερου σόου στον πλανήτη κάθονται τέσσερα ξεχωριστά πρόσωπα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα θα δίνουν το πράσινο φως στους συμμετέχοντες. Πόσα ΝΑΙ και πόσα ΟΧΙ θα πουν; Ποια ταλέντα θα τους εντυπωσιάσουν;

Στο τιμόνι της παρουσίασης, θα είναι ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος, ένα μοναδικό δίδυμο που θα δώσει μία απολαυστική νότα στο βραβευμένο οικογενειακό σόου.

Η πρώτη φάση του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» είναι οι οντισιόν, κατά τη διάρκεια των οποίων οι υποψήφιοι θα βρεθούν για πρώτη φορά απέναντι στους 4 κριτές και θα κληθούν να παρουσιάσουν το ταλέντο τους. Αν καταφέρουν να κερδίσουν τουλάχιστον τρία ΝΑΙ από την επιτροπή, θα περάσουν στην επόμενη φάση. Αν, όμως, καταφέρουν να πάρουν «Golden Buzzer», θα βρεθούν απευθείας στους ημιτελικούς.

Μετά την ολοκλήρωση των οντισιόν, οι κριτές καλούνται να εξετάσουν ξανά όλους τους διαγωνιζόμενους που έχουν καταφέρει να προκριθούν και να καταλήξουν σε αυτούς που αξίζει να βρίσκονται στους ημιτελικούς, εκεί που ήδη βρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι με «Golden Buzzer».

Στη φάση των ημιτελικών, οι διαγωνιζόμενοι που έχουν περάσει θα παρουσιάσουν ακόμα ένα act με σκοπό να πάρουν το εισιτήριο για να βρεθούν στον μεγάλο τελικό. Οι κριτές θα πουν σε 8 διαγωνιζόμενους το πολυπόθητο ΝΑΙ, ενώ άλλοι 4 θα προκύψουν από την ψηφοφορία των τηλεθεατών.

Στον μεγάλο τελικό, όλοι οι φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα, μέσα από ένα τελευταίο act, να αποσπάσουν τη θετική ψήφο του κοινού. Μόνο ένας θα καταφέρει να λάμψει στη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», θα είναι ο νικητής και θα κερδίσει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

«Ελλάδα έχεις Ταλέντο»: Πρεμιέρα Σάββατο 8 Ιανουαρίου στις 20:00 στον ΑΝΤ1!

