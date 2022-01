Life

“Rouk Zouk Special”: Το “Ελλάδα έχεις Ταλέντο” κάνει... ποδαρικό (εικόνες)

Η Ζέτα Μακρυπούλια φιλοξενεί τους συντελεστές του “Ελλάδα έχεις ταλέντο” και αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το “Rouk Zouk Special” την Κυριακή 2 Ιανουαρίου “φοράει” τα γιορτινά του και υποδέχεται το νέο έτος μαζί με τους συντελεστές του “Ελλάδα έχεις Ταλέντο” και αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Η Ζέτα Μακρυπούλια στις 20:00 “ρουκζουκάρει” μαζί τους για φιλανθρωπικό σκοπό, για το “Make-A-Wish”.

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο” Vs “Ραδιοφωνατζήδες”

Οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Έλενα Χριστοπούλου, Νικόλας Ράπτης, Κρυσταλλία Ρήγα και Σταύρος Σβήγκος έρχονται αντιμέτωποι με τους Μαρία-Λουίζα Βούρου, Αντιγόνη Βιντιάδη, Νίκο Καλούδη, Μαρία Αντωνά και Παναγή Τζωρτζάτο.

Στα highlights της βραδιάς

Πέρα από τον γάμο, σε ποιο άλλο μυστήριο φοράμε κοστούμι;

Ποιο είναι το “καλύτερο παιδί”, σύμφωνα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου;

Ποιος από τους καλεσμένους αναγκάζει την Ζέτα να πάει σε έκτακτο break;

Ποιος δεν φοβάται τη βροχή, σύμφωνα με την Έλενα Χριστοπούλου;

Δύσκολος χορός το twerk, όχι όμως για τον Νικόλα Ράπτη.

Πόσα είδη μουσικής μπορεί να χορέψει ο Παναγής Τζωρτζάτος με το ίδιο στυλ;

Για ποιο λόγο η Κρυσταλλία τραβάει τα μαλλιά της;

Ο Πέτρος “μας κούφανε” με το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο.

Η Μαρίτσα μπερδεύει τις γιορτές στο “Μας κούφανες”.

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

“Rouk Zouk Special”: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

