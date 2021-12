Οικονομία

Πρωτοχρονιά: Μέχρι και 90% η πληρότητα για το τριήμερο

Ποιοι είναι οι δημοφιλείς προορισμοί, σύμφωνα με τους ξενοδόχους

Στο 85%-90% κυμαίνεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς, στους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γρηγόρης Τάσιος.

Με βάση τις κρατήσεις, οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να αποχαιρετήσουν το 2021 και να υποδεχτούν το 2022 στο νομό Ιωαννίνων, το Πήλιο, την ορεινή Αρκαδία, την Αράχωβα, τα Λουτρά Πόζαρ αλλά και στις πόλεις όπου έχουν στηθεί χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα.

Ανάλογη με την πληρότητα του τριημέρου της Πρωτοχρονιάς ήταν η εικόνα στα ξενοδοχεία και το τριήμερο των Χριστουγέννων, ενώ αντίθετα για τα Θεοφάνεια οι κρατήσεις δεν ξεπερνούν το 60% καθώς οι ταξιδιώτες περιμένουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή για την κράτησή τους, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Τάσιος, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 Fm».

Οι εορταστικές κρατήσεις προέρχονται από Έλληνες, αφού λόγω της πανδημίας και των μέτρων, το ποσοστό του εισερχόμενου τουρίστα δεν ξεπερνά το 5%. «Τις γιορτές του 2019, ο εισερχόμενος τουρισμός ήταν 30%. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, αλλά και από το Ισραήλ, στη δε Αθήνα από χώρες της Ευρώπης. Στη βόρεια Ελλάδα ήταν στο "παιχνίδι" επίσης η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη. Φέτος, ο εισερχόμενος τουρίστας δεν ξεπερνάει το 5% κι αυτό οφείλεται στην πανδημία και τα μέτρα που ισχύουν παντού», υπογράμμισε ο κ. Τάσιος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ σημείωσε πως το 2021 «κλείνει στα ξενοδοχεία με πληρότητα περίπου 50%-60% σε σχέση με το 2019» και με αφορμή τους μήνες που ακολουθούν μετά τις γιορτές, συμπλήρωσε πως «έχει ανοίξει ένας διάλογος με την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης. Το βασικότερο είναι το ενεργειακό που εκτοξεύτηκε και δεν βοηθά για να κάνουμε και καλύτερες τιμές».

Ο κ. Τάσιος εξέφρασε, ωστόσο, την αισιοδοξία ότι το νέο έτος τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από τον Απρίλιο και μετά: «Το 2021 ήταν μια χρονιά ορόσημο σε σχέση με την επιβίωσή μας. Δείξαμε τη δυναμική και την ενότητα του κλάδου. Ανοίξαμε τον Μάιο με απόλυτη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και έμεινε ο κόσμος ευχαριστημένος. Μπαίνουμε στο 2022 με μια αισιοδοξία, ευελπιστούμε ότι θα πάει καλύτερα από τον Απρίλιο και μετά».

