Οι “Μωμόγεροι” για πρώτη φορά διαδικτυακά - Πώς θα το δείτε

Πώς θα παρακολουθήσετε το ποντιακό εθιμικό δρώμενο «Οι Μωμόγεροι» διαδικτυακά.

Διαδικτυακά θα αναβιώσει, για πρώτη φορά μέσα στους αιώνες, το ποντιακό εθιμικό δρώμενο «οι Μωμόγεροι», σε μία προσπάθεια να δοθεί μία εορταστική «νότα» παρά το γεγονός, ότι η πανδημία, οδήγησε εκ νέου στην αναστολή όλων των εκδηλώσεων.

Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Ποντιακό Σύλλογο «οι Μίθριοι», αποφάσισαν να προβάλλουν το έθιμο διαδικτυακά, αύριο, Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων Βάσω Νικολέτου και η πρόεδρος του Συλλόγου «οι Μίθριοι» Φωτεινή Τζιδημοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης θα προβληθεί βίντεο αναβίωσης του δρώμενου στην Καλαμαριά, ενώ για το έθιμο θα μιλήσει ο πρόεδρος του Ελληνικού Σωματείου Διάσωσης και Διάδοσης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς «Οι Μωμόγεροι» Κώστας Αλεξανδρίδης.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το έθιμο διαδικτυακά: Meeting ID: 407 197 5187 και Passcode : momo

