ΤτΕ: Αύξηση καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα τον Νοέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέσεις το Νοέμβριο.

Καταθέσεις δύο ταχυτήτων το Νοέμβριο με μείωση κατά 244 εκ. ευρώ από τα νοικοκυριά για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας και αύξηση κατά 2,057 δισ. ευρώ από τις επιχειρήσεις κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οποία υπήρξε αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότηση στο σύνολο της οικονομίας στα 1,633 δισ. ευρώ από 1,239 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά:

Μείωση κατά 224 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 465 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 7,5% από 8,8% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 2,057 δις. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 454 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 20,4% από 21,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2,078 δις. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 563 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 22 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 109 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 1,833 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 11 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 10,4% από 11,5% τον προηγούμενο μήνα.



Μείωση κατά 164 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 419 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -8,8% από -11,0% τον προηγούμενο μήνα.



Με βάση τα παραπάνω η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 1,668 δισ. ευρώ έναντι θετικής καθαρής ροής 430 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021.

Την ίδια ώρα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 12,2% το Νοέμβριο του 2021 από 12,4% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1,633 δισ. ευρώ έναντι θετικής καθαρής ροής 1, 239 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση ήταν θετική κατά 1,163 δις. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,281 δις. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 43,3% από 46,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 1,1% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 470 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 42 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 538 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 148 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,0% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 3,2% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 437 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 215 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 13,1% από 12,6% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 101 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 67 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 7 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 73 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε σε 1,5% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 76 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα έναντι αρνητικής καθαρής ροής 117 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,3% από -2,5% τον προηγούμενο μήνα.