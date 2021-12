Κοινωνία

Κρήτη - Θάνατος ηλικιωμένης: Δίωξη σε βάρος του γιου της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο γιος της 69χρονης.

Το κατώφλι του Εισαγγελέα πέρασε την Τετάρτη ο γιος της 69χρονης, που χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στα Πραιτώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στην Κρήτη.

Σε βάρος του 50χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο 50χρονος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο ενώπιον του Εισαγγελέα.

Νωρίτερα το μεσημέρι, σε κλίμα βαθιάς θλίψης, έγινε η κηδεία της άτυχης γυναίκας στα Πραιτώρια Μονοφατσίου, εκεί όπου συγγενείς και φίλοι την οδήγησαν στην τελευταία της κατοικία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης αναφέρει:

«Συνελήφθη χθες (28.12.2021) το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για τον τραυματισμό ημεδαπής από τον οποίο επήλθε ο θάνατος της. Επιπλέον, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, την 28.12.2021 το απόγευμα, ημεδαπή διεκομίσθη τραυματισμένη σε Κέντρο Υγείας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από την αστυνομική έρευνα και την εμπεριστατωμένη προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, προέκυψε η εμπλοκή του ημεδαπού στο θάνατο της.

Επιπλέον, ο ημεδαπός κατηγορείται για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ανωτέρω ημεδαπής και έτερου ημεδαπού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου».

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ήλιος”: ο Θοδωρής Κατσαφάδος “έρχεται” ως Νίκος Παπαϊώαννου (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Χαλκιάς για Μαλέσκου: το κορίτσι δεν ήξερε με ποιον μιλάει (βίντεο)

Όμικρον: τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Πέμπτη