Κορονοϊός – ΗΠΑ: Στην τελική ευθεία για τον εμβολιασμό παιδιών κάτω των 5 ετών

Ο Φάουτσι εκτίμησε πως η επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον στις ΗΠΑ αναμένεται να κορυφωθεί ως τα τέλη Ιανουαρίου.

Ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι δήλωσε στο CNN χθες Τετάρτη πως θα χρειαστούν «τουλάχιστον δύο μήνες» μέχρι να λάβει έγκριση εμβόλιο κατά της Covid-19 για παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο CNBC, o κ. Φάουτσι εκτίμησε πως η επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον στις ΗΠΑ αναμένεται να κορυφωθεί ως τα τέλη Ιανουαρίου.

«Θα έλεγα ότι, δεδομένου του μεγέθους της χώρας μας και των διαφορών μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, είναι πιθανό η κορύφωση να επέλθει έπειτα από τουλάχιστον δύο εβδομάδες, πιθανότατα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου», δήλωσε ο Αμερικανός επιδημιολόγος.

