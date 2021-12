Κόσμος

Μάξγουελ: Η σύντροφος του Επστάιν καταδικάστηκε για σωματεμπορία ανηλίκων

Ότι «προμήθευε» τον καταδικασμένο βιαστή και σύντροφό της με ανήλικα κορίτσια καταδικάστηκε η Γκιλέιν Μάξγουελ.

Η βρετανή άλλοτε κοσμική Γκιλέιν Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη χθες Τετάρτη από σώμα ενόρκων δικαστηρίου της Νέας Υόρκης για σειρά εγκλημάτων σεξουαλικής φύσης, κυρίως για τη σωματεμπορία ανηλίκων κοριτσιών προς όφελος του θανόντα χρηματομεσίτη Τζέφρι Επστάιν.

Η Μάξγουελ, 60 ετών, δικαζόταν από τα τέλη Νοεμβρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν και αντιμετώπιζε έξι κατηγορίες, ιδίως ότι προμήθευε κορίτσια στον άλλοτε σύντροφό της για να τα εκμεταλλεύεται σεξουαλικά. Ο Επστάιν πέθανε στη φυλακή το 2019. Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης δεκάδων ετών.

Έπειτα από 40 ώρες διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια πέντε ημερών, «το σώμα ενόρκων έκρινε ομόφωνα ένοχη την Γκιλέιν Μάξγουελ για ένα από τα χειρότερα εγκλήματα που μπορεί να φανταστεί κανείς – τη διευκόλυνση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τη συμμετοχή σε αυτή», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του δικαστηρίου του Μανχάταν, ο Ντέιμιαν Γουίλιαμς.

Τα εγκλήματα αυτά «διαπράχθηκαν μαζί με τον σύντροφο και συνεργό της πάντα, τον Τζέφρι Επστάιν», που αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου για σεξουαλικά εγκλήματα.

«Ο δρόμος για την απόδοση δικαιοσύνης ήταν πάρα πολύ μακρύς. Αλλά αποδόθηκε δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο εισαγγελικός λειτουργός, εξαίροντας «το θάρρος των κοριτσιών» τα οποία στο μεταξύ «έγιναν γυναίκες», αναφερόμενος στα τέσσερα από τα θύματα, που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης της κυρίας Μάξγουελ, που διήρκεσε τρεις εβδομάδες.

Η κόρη του Ρόμπερτ Μάξγουελ, μεγιστάνα του Τύπου, είχε προφυλακιστεί στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 2020. Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε επισύρουν ποινή ως και 65 ετών κάθειρξης. Η διάρκεια της ποινής της πρόκειται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

