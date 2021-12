Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Πλαστά πιστοποιητικά στο dark web

Νέα «μάστιγα» η «φάμπρικα» των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού που πλέον υπάρχουν και στο dark web.

Συνεχίζεται και εξαπλώνεται, όπως φαίνεται, η κατάσταση με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, την ώρα που όλος ο πλανήτης μαστίζεται από τον κορονοϊό και τη νέα μετάλλαξη Όμικρον.

Πλαστά πιστοποιητικά υπάρχουν πλέον και στο dark web, με τι τιμές τους, σύμφωνα με το OPEN, να ποικίλουν ανάλογα με τη δόση.

Για τις δύο δόσεις, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η τιμή του πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού ανέρχεται σε 110 ευρώ, ενώ για τις τρεις το κόστος ανέρχεται στα 180 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και πιο υψηλές τιμές, όπως 400 έως και 600 ευρώ για τις τρεις δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού (ή και για την τέταρτη, για όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη).

Τα εμβόλια που μπορεί να βρει κανείς είναι συγκεκριμένα, αυτά της Pfizer και της Moderna.

Οι «κατασκευαστές» τους υπόσχονται ότι, τα εν λόγω πιστοποιητικά μπορούν να περάσουν τον έλεγχο κάθε χώρας, την ώρα που στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρουν πως με το Covid Free Wallet είναι δύσκολο να περάσει πλαστό πιστοποιητικό.

