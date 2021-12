Life

“Το Πρωινό”: “κατέβηκε” η παράσταση με τον Χαϊκάλη (βίντεο)

Για ποιον λόγο αποφασίστηκε η αναστολή των θεατρικών παραστάσεων. Τι λέει ο ηθοποιός Κωστάκης Κωνσταντίνου για τους θεατές στην πρεμιέρα.

Την αναβολή των παραστάσεων στην Κύπρο, του έργου «Νικοτιτανικός», με πρωταγωνιστή τον Παύλο Χαϊκάλη, αποφάσισε ο παραγωγός του, αναφέροντας ότι είναι επιβεβλημένη από την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού και τα επιδημιολογικά μέτρα που πρέπει να τηρηθούν από όλους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ηθοποιός Κωστάκης Κωνσταντίνου, που είχε αποκαλύψει ότι την πρεμιέρα της παράστασης παρακολούθησαν μόλις 7 θεατές, είπε πως «ο κορονοϊός κάνει θραύση» και στην Κύπρο, αλλά και ότι για την αναβολή των παραστάσεων «εγώ το έμαθα από τον συνεργάτη σας που μιλήσαμε πριν από λίγο. Εγώ δεν έλαβα κανένα μήνυμα από τον κ. Κούλη (ενν: τον παραγωγό της παράστασης), ωστόσο «φαινόταν» από χθες ότι θα ακυρωθούν οι παραστάσεις, καθώς στην Κύπρο είχαμε πάνω από 3.000 κρούσματα. Υπάρχει και μια παροιμία, που λέει “Είδε ο Θεός την παραξενιά μας…”»

«Θα ήθελα να αποφύγω την ερώτηση “πόσοι θεατές βρέθηκαν στην πρεμιέρα;”. Δεν θέλω να αποδείξω σε κανέναν ότι δεν είμαι ελέφαντας. Έχω πει την αλήθεια. Από την στιγμή που ακυρώθηκαν οι παραστάσεις, δεν έχει και νόημα», απάντησε με νόημα στον Γιώργο Λιάγκα.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

