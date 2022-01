Κοινωνία

Νέα μέτρα – Παιδότοποι: τα μέτρα λειτουργίας

Οδηγίες για τη λειτουργία των παιδότοπων δόθηκαν στην ΚΥΑ με τα νέα μέτρα που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η λειτουργία των παιδότοπων περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ με τα νέα μέτρα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αναλυτικά όλα όσα προβλέπουν τα νέα μέτρα για την λειτουργία τους:

Α. Οργάνωση

Για την ασφαλή λειτουργία των παιδότοπων και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας μας σχετικά με την επιδημία από τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη οργανωτικών μέτρων και ο καθορισμός διαδικασιών σε κάθε παιδότοπο. Στα γενικά μέτρα οργάνωσης των παιδότοπων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Ορισμός υπευθύνου σε κάθε παιδότοπο με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των επισκεπτών και των γονέων σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού και την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών.

Εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναλώσιμων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

Συστηματική εκπαίδευση προσωπικού στην υγιεινή των χεριών, τη χρήση μάσκας και την τήρηση αποστάσεων.

Το προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς τους χώρους θα πρέπει να γνωρίζει τα συμπτώματα από κοινές ιώσεις της παιδικής ηλικίας. x Καθημερινή παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο, με εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού με συμβατά συμπτώματα με λοίμωξη από κορωνοϊό COVID-19.

Συντονισμός της διαχείρισης υπόπτου κρούσματος και της επικοινωνίας με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ανάρτηση σε εμφανή και συχνά επισκεπτόμενα σημεία, έντυπου ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες) για την υπενθύμιση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση προσωπικού και επισκεπτών, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τήρηση αποστάσεων κ.λπ.).

Πρόβλεψη για την προστασία του προσωπικού που ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές από κορωνοϊό COVID-19. Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ορισμένες από τις ομάδες υψηλού κινδύνου μπορούν να εργαστούν με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους και με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, σε δραστηριότητα που δεν τους εκθέτει σε άμεση επαφή με τα παιδιά και περιορίζει τον κίνδυνο έκθεσής τους στον ιό (τηλεργασία, ατομικό γραφείο κ.λπ.).

Β. Γενικές αρχές

Αποφυγή εισαγωγής του ιού στον χώρο του παιδότοπου.

Το προσωπικό που εργάζεται στους παιδότοπους, θα πρέπει να είναι ενήμερο και ευαισθητοποιημένο για τα συμπτώματα που είναι συμβατά με τη λοίμωξη από κορωνοϊό COVID-19 και να προσέλθει για εργασία μόνο εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων.

Σύσταση προς τους γονείς για θερμομέτρηση και έλεγχο για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρηση τους από το σπίτι.

Η προσέλευση των παιδιών και των συνοδών τους πρέπει να γίνεται σταδιακά ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Στην είσοδο γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό με ερωτηματολόγιο που 80190 ΕΦΗΜΕΡΙ?Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6290/29.12.2021 εστιάζει σε δύο θέματα: α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας, καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία κ.λπ.) και β) το ιστορικό επαφής τις τελευταίες δεκατέσσερις (14) ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση θετικής απάντησης δεν επιτρέπεται η είσοδος και ενημερώνεται ο υπεύθυνος του παιδότοπου για την περαιτέρω διαχείριση.

Περιορισμός και έλεγχος εισόδου στον χώρο του παιδότοπου στα απολύτως απαραίτητα άτομα για τη λειτουργία (προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κ.λπ.). Τα άτομα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται φορώντας μάσκα και οι μετακινήσεις τους μέσα στον χώρο του παιδότοπου πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους.

Μέτρα τήρησης αποστάσεων και τήρησης υγιεινής χεριών. x Να υπάρχουν καθορισμένοι χώροι αποθήκευσης των ατομικών ειδών και των προσωπικών αντικειμένων για κάθε οικογένεια ξεχωριστά.

Εγκαταστάσεις πλυσίματος χεριών πρέπει να υπάρχουν μέσα ή κοντά στους χώρους παιχνιδιού. Εγκαταστάσεις πλυσίματος χεριών πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο ύψος για τα παιδιά. Το υγρό σαπούνι για το πλύσιμο των χεριών που παρέχεται στις εγκαταστάσεις πλυσίματος των χεριών και χρησιμοποιείται από τα παιδιά θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά. Απαραίτητη η επιτήρηση πλυσίματος χεριών των παιδιών πριν την έναρξη παιχνιδιού από το προσωπικό. Επίσης, υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται από όλους όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα, πριν και μετά την επαφή με εκκρίσεις ή σωματικά υγρά, καθώς και πριν και μετά το γεύμα. Το πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον είκοσι (20) δευτερόλεπτα, ακολουθείται από προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χειροπετσέτες μίας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, πάντα με την επίβλεψη ή βοήθεια του προσωπικού ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαδικασία.

Καθαρισμός χώρων και απολύμανση.

Γενικές οδηγίες καθαρισμού

Επιφάνειες που αγγίζουν τα παιδιά πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τραπέζια και καρεκλάκια πρέπει να καθαρίζονται πριν και αφού χρησιμοποιηθούν για φαγητό.

Πέρα από τις συνήθεις καθημερινές εργασίες καθαρισμού των χώρων, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται και αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες), καθώς και της τουαλέτας, με κοινά καθαριστικά. Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά όπως και στις τουαλέτες πρέπει να ακολουθεί, μετά τον καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού, όπως διαλύματος χλωρίνης ή αλκοολούχου αντισηπτικού.

Προσοχή: τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια, μακριά από τα παιδιά, προς αποφυγή του κινδύνου δηλητηρίασης ή ερεθιστικής δράσης σε δέρμα και βλεννογόνους.

Παιχνίδια. Υλικά παιχνιδιών

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια που χρησιμοποιούνται σε ανοιχτές παιδικές χαρές (τσουλήθρες, τραμπάλες, κούνιες κ.λπ.). Τέτοια παιχνίδια μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και δεν δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός. Τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας με σκοπό την αποφυγή κινδύνου λοίμωξης, νόσου ή τραυματισμού για τα παιδιά. Επίσης η διάταξη των παιχνιδιών στον χώρο θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις.

Στην περίοδο της πανδημίας ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση παιχνιδιών όπως: Τεύχος B’ 6290/29.12.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ?Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 80191 α) παιχνίδια με πολυάριθμες μπάλες ή άλλα μικρά πολυάριθμα αντικείμενα που δεν είναι εύκολο να καθαριστούν μετά από κάθε χρήση, β) κατεστραμμένα ή σπασμένα παιχνίδια που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα παιδιά ή που δεν μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά (π.χ. από ύφασμα, λούτρινα) πρέπει να απομακρύνονται. Καθαρισμός παιχνιδιών

Παιχνίδια, ιδιαίτερα αυτά σε χώρους με μικρά παιδιά, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας [τουλάχιστον κάθε τρεις (3) ώρες] αλλά και στο τέλος κάθε μέρας με πλύση με ζεστό νερό και απορρυπαντικό, ξέπλυμα και στέγνωμα.

Παιχνίδια που λερώνονται ή χρησιμοποιούνται από παιδί το οποίο είναι γνωστό ότι είναι άρρωστο θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο παιχνιδιού. Τέτοια παιχνίδια πρέπει να καθαρίζονται/απολυμαίνονται αμέσως εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ξανά την ίδια μέρα ή να απομακρύνονται και να τοποθετούνται στην άκρη για καθάρισμα/απολύμανση στο τέλος της ημέρας. Πολλά παιχνίδια μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο σκευών. Σίτιση – εστίαση

Συστήνεται η εξασφάλιση ατομικών σκευών και κατά προτίμηση μιας χρήσης.

Στον χώρο εστίασης τηρούνται οι κανόνες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εστίαση σε εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο, αντιστοίχως. Το προσωπικό φοράει υποχρεωτικά μάσκα. Κοινόχρηστοι χώροι τουαλέτας και υγιεινής

Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό) στις τουαλέτες.

Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού (πόστερ κ.ά.) για την εκπαίδευση των επισκεπτών σχετικά με στις πρακτικές πλυσίματος των χεριών, ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.

Να παρέχεται στην τουαλέτα ειδικός χώρος για αλλαγή βρεφικής πάνας. Τα τραπέζια αλλαγής βρεφικής πάνας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με χαρτί στις χρήσης ή άλλο υλικό που τοποθετείται στο τραπέζι ή στο μαξιλάρι και απορρίπτεται μετά τη χρήση. Συστήνεται τα τραπέζια και το μαξιλάρι να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται συχνά κατά τη διάρκεια στις ημέρας. Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού κορωνοϊού COVID-19 x Ο υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης από κορωνοϊό COVID-19 του παιδότοπου ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης από κορωνοϊό COVID-19. Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από κορωνοϊό COVID-19 ενημερώνεται άμεσα ο γονέας/συνοδός και το παιδί άμεσα απομονώνεται σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά. Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής. Παρέχεται εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων). Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση χώρου και επιφανειών μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ για την απαραίτητη επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του παιδιού αλλά και των συνοδών του.

