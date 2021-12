Υγεία - Περιβάλλον

“Όμικρον” - Παπαευαγγέλου: Να μην αψηφούμε συμπτώματα απλού κρυολογήματος (βίντεο)

Τα νέα στοιχεία για την κλινική εικόνα της μετάλλαξης και το μήνυμα προς τους ανεμβολίαστους. Τι είπε για την επιβεβαίωση θετικού rapid test με PCR.

Ποτέ δεν είχαμε δει τόσο μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων ανά ημέρα, παραδέχθηκε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, αναφερόμενη στη μετάλλαξη Όμικρον που έχει “εκτοξεύσει” τη μεταδοτικότητα του ιού.

Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων παρατηρείται στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας μας, ειδικά στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, επεσήμανε.

Η υψηλή μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Όμικρον, εξήγησε, οδήγηση στη σύσταση για χρήση μάσκας υψηλής προστασίας ή διπλής μάσκας όπου υπάρχει συγχρωτισμός.

Επικαλούμενη στοιχεία από χώρες όπου η μετάλλαξη Όμικρον έχει κυριαρχήσει, είπε ότι φαίνεται πως η νόσηση από το συγκεκριμένο στέλεχος διαρκεί λιγότερο και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ηπιότερη. Ωστόσο, τα συμπτώματα προσομοιάζουν με εκείνα ενός απλού κρυολογήματος και για αυτό τόνισε πως δεν πρέπει να τα αψηφούμε.

Τόνισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, με τα νοσοκομεία να είναι ακόμη επιβαρυμένα.

Η Βάνα Παπαευγγέλου υπογράμμισε ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί με τρεις δόσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευμένοι έναντι της βαριάς νόσου από τη μετάλλαξη Όμικρον. Επεσήμανε, παράλληλα, πως υπάρχουν αρκετοί ανεμβολίαστοι και περίπου 100.000 που δεν έχουν κάνει την λεγόμενη αναμνηστική δόση.

Έστειλε μήνυμα προς τους ανεμβολίαστους ότι οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι ο «εμβολιασμός είναι μονόδρομος», σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Συνέστησε στους γονείς να μη αμελούν τα αντιγονικά τεστ στα παιδιά, τώρα που έχουν ξεφύγει από το αυστηρό πλαίσιο υγειονομικής επιτήρησης στα σχολεία.

Διευκρίνισε πως μόνον οι ανεμβολίαστοι που νοσούν για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν το θετικό rapid test με PCR.

Τέλος, εν όψει της Πρωτοχρονιάς, συνέστησε προς όλους να κάνουν τεστ πριν το ρεβεγιόν ή το γιορτινό τραπέζι και ειδικά οι νέοι να είναι διπλά προσεκτικοί.

