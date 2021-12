Πολιτική

Μητσοτάκης: Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάλαντα από την Κρήτη είπαν παιδιά από το Σύλλογο Ασηγωνιωτών Αττικής στον Κυριάκο και τη Μαρέβα Μητσοτάκη.

Από τα παιδιά του Συλλόγου Ασηγωνιωτών Αττικής «Παύλος Γύπαρης» άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα παιδιά είπαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη τα παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Κρήτης, αλλά και τις εξής μαντινάδες με συμβολικά μηνύματα τόσο για την πανδημία, όσο και για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη:

«Χρόνια πολλά σας εύχομαι με υγεία και ευτυχία και γρήγορη απαλλαγή από την πανδημία», «Προβλήματα έτυχαν πολλά, μα όμως τα παλεύεις γιατί έχεις ικανότητες και συνεχώς δουλεύεις», «Υγεία σας ευχόμαστε, χαρές και μόνο γέλιο και η αγάπη να γενεί στο σπίτι σας θεμέλιο», «Και όταν τελειώσουν όλα αυτά και όλα τα ξεπεράσεις το Σύλλογο της Ασή Γωνιάς να μην τον εξεχάσεις».

Μετά τα κάλαντα ακολούθησαν οι ευχές για τη νέα χρονιά, ενώ ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του μοίρασαν δώρα στα παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για το 2022 (βίντεο)

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

“Το Πρωινό” - Διονύσης Σχοινάς: το πάρτι και οι αποκαλύψεις (εικόνες)