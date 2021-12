Πολιτική

Ο Τσίπρας μοίρασε δώρα σε ανήλικους πρόσφυγες

Σε παιδιά πρόσφυγες μοίρασε δώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρέθηκε στη δομή που τα φιλοξενεί, στο Χαλάνδρι.

Δώρα στα παιδιά της Δομής Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, στο Χαλάνδρι, μοίρασε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σύμφωνα με κομματικές πηγές βρέθηκε νωρίς το πρωί στη δομή, συνομίλησε με τα παιδιά, μίλησε μαζί τους για την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα, τα προβλήματα και τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει από πολύ μικρή ηλικία στη ζωή τους, αλλά και για τα όνειρα και τις προσδοκίες τους για το μέλλον.

Ο κ. Τσίπρας μοίρασε δώρα στα παιδιά και τους ευχήθηκε να εκπληρωθούν όλα τους τα όνειρα.

Παράλληλα είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία της δομής από τους εργαζόμενους και τους ευχήθηκε να συνεχίσουν το πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία για το νέο έτος αναφέρεται

"Στην αυγή του νέου έτους η ευχή όλων μας είναι μία: Να νικήσει η ζωή! Μια ευχή που ξεκίνησε ως σύνθημα στο στόμα των υγειονομικών των ανθρώπων που ηρωικά δίνουν τη μάχη της πρώτης γραμμής. Τη μάχη αυτή, όμως, τη δίνουν χωρίς την απαραίτητη στήριξη της Πολιτείας.

Το 2021 ήταν μια χρονιά που στιγματίστηκε με την αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η επιλογή του πρωθυπουργού να μην θωρακίσει το ΕΣΥ, να μην λάβει τα απαραίτητα μέτρα δημόσιας υγείας σε σχολεία, μέσα μεταφοράς και χώρους εργασίας οδηγούν τη χώρα ανοχύρωτη στο 5ο κύμα.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δυστυχώς βάζει τη χώρα στο 2022 με τους χειρότερους οιωνούς. Με έναν προϋπολογισμό για το νέο έτος που καταρτίστηκε στη βάση της παραδοχής ότι η πανδημία τελειώνει. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση αποτυχημένων και ιδεοληπτικών.

Το αίτημα να νικήσει η ζωή όμως δεν περιορίζεται στη δημόσια υγεία. Αφορά στο σύνολο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως η κλιματική κρίση, η έκρηξη των ανισοτήτων και το νέο κύμα ακρίβειας.

Στη θέση του άγχους για επιβίωση και της ανασφάλειας χρειάζεται να μπει μια ζωή με αξιοπρέπεια, όνειρα και προοπτική.

Τη νέα χρονιά που έρχεται η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και μία νέα προοδευτική κυβέρνηση. Μια νέα πολιτική ηγεσία που θα είναι συνδεδεμένη με την κοινωνία. Μια κυβέρνηση που δεν θα εξυπηρετεί τους λίγους εις βάρος των πολλών. Δεν θα περιφρονεί τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Μια κυβέρνηση που με σχέδιο, πολιτική βούληση και σκληρή δουλειά θα περιορίσει τις συνέπειες της πανδημίας υγειονομικά, κοινωνικά και οικονομικά.

Το 2022 μπορεί να γίνει ένα έτος αλλαγής, όπου η χώρα θα μπει σε ράγες σταθερότητας, ασφάλειας και δημιουργικότητας.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους μια καλή χρονιά με Υγεία και αλληλεγγύη".

