Κοινωνία

Μετρό - Τραμ: Κόβεται η επέκταση ωραρίου Παρασκευή και Σάββατο

Πως διαμορφώνονται τα τελευταία δρομολόγια των συρμών καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.



Στην προσωρινή αναστολή της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, προχωρά από το Σάββατο 1η Ιανουαρίου η ΣΤΑ.ΣΥ., σε συνέχεια της εφαρμογής των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για όσο αυτά θα είναι σε ισχύ.

Αναλυτικά, τα τελευταία δρομολόγια των συρμών καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, διαμορφώνονται πλέον ως εξής:



Μετρό - Γραμμές 2 & 3:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 00:08

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 00:04

από Νίκαια προς Δ. Πλακεντίας στις 00:05

από Δ. Πλακεντίας προς Νίκαια στις 00:02

από Νίκαια προς Αεροδρόμιο στις 23:01

από Αεροδρόμιο προς Νίκαια στις 23:32

από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 00:23

Τραμ:

T7 (Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα):

από Ασκληπιείο Βούλας προς Αγία Τριάδα στις 23:43

από Αγία Τριάδα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 00:42

T6 (Σύνταγμα - Πικροδάφνη):

από Σύνταγμα προς Πικροοδάφνη στις 00:50

από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 00:10

T6 + Τ7 με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη:

από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 00:30 και προς Αγία Τριάδα στις 23:24

από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 23:43

από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 23:37.