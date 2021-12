Κοινωνία

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τα τελευταία δρομολόγια μετρό, Ηλεκτρικού και τραμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εορταστικό ωράριο και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τα τελευταία δρομολόγια την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Σας ενημερώνουμε, ότι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 η κυκλοφορία των συρμών στις Γραμμές 1, 2 &3 του Μετρό, καθώς και στο ΤΡΑΜ θα ολοκληρωθεί στις 23:00. Αναλυτικά, τα τελευταία επιβατικά δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, έχουν ως εξής:

ΓΡΑΜΜΗ 1:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:20

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:20

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:36 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:54

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:44 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:47

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:39 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:52

ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3

από ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 22:44

από ΕΛΛΗΝΙΚΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 22:42

από ΝΙΚΑΙΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 21:31

από ΝΙΚΑΙΑ προς Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 22:41

από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΝΙΚΑΙΑ στις 22:02

από Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΝΙΚΑΙΑ στις 22:39

από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00

ΤΡΑΜ:

T7 (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:51

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 22:07

T6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ)

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 22:39

από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:50

T6 + Τ7 ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 21:54 και προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:30

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:22

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:19

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/12/2021

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Το ωράριο των καταστημάτων

Φλόριντα: Τίγρης γραπώνει άνδρα που έβαλε το χέρι στο κλουβί της (βίντεο)