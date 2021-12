Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το 2022 να φέρει αγάπη και χαμόγελο σε όλα τα παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» και το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» στην Αγ. Παρασκευή επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Τον κ. Ανδρουλάκη υποδέχθηκε ο πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ενώ παιδιά που μεγαλώνουν στο Σπίτι του «Χαμόγελου» στον Καρέα, τραγούδησαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Στη συνέχεια ο κ. Γιαννόπουλος τον ξενάγησε στους χώρους όπου πραγματοποιείται η πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αλλά και στις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά με τις οποίες πραγματοποιεί διακομιδές πανελλαδικά και σε κάποιες περιπτώσεις εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, επισκέφτηκαν και το κέντρο όπου συντονίζονται δράσεις πρόληψης για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα για την αποφυγή των φαινομένων βίας και των περιστατικών εξαφάνισης.

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Γιαννόπουλο και τους εργαζομένους για τον καθημερινό αγώνα τους. «Από την πλευρά μας, θα είμαστε συμπαραστάτες σε όλες τις προσπάθειές σας», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέροντας και τη διασύνδεση του «Χαμόγελου» με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο ο ίδιος υπήρξε εισηγητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Θέλω να ευχηθώ σε εσάς και στις οικογένειές σας, το 2022 να είναι μία χρονιά υγείας και ευτυχίας, μια χρονιά με περισσότερη αγάπη και χαμόγελο για τα παιδιά που φιλοξενείτε αλλά και για τα παιδιά όλου του κόσμου, διότι το χαμόγελο των παιδιών είναι ένας δείκτης ευημερίας της κάθε κοινωνίας».

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις που υλοποιεί το Χαμόγελο καθώς και σε κοινές πρωτοβουλίες που είχαν ληφθεί σε συνεργασία με την αείμνηστη πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, με τον κ. Ανδρουλάκη να σημειώνει ότι «θα συνεχίσουμε αταλάντευτα την κληρονομιά της Φώφης για όλα αυτά τα θέματα».

Άλλωστε, όπως τόνισε, «η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη, είναι η ιδεολογία που διαμόρφωσε όλες αυτές τις δομές αλληλεγγύης και στήριξης».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Λευτέρης Πετρούνιας: τα μετάλλια, η Μιλλούση και οι κατάρες στα παιδιά του (βίντεο)

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

Φλόριντα: Τίγρης γραπώνει άνδρα που έβαλε το χέρι στο κλουβί της (βίντεο)