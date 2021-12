Κόσμος

Ολλανδία: Σκοτώθηκε 12χρονος από ρίψη πυροτεχνημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Ολλανδία με ένα νεκρό παιδί και ακόμα ένα να έχει τραυματιστεί.

(εικόνα αρχείου)

Ένα αγόρι 12 ετών σκοτώθηκε κι ένα άλλο τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα δυστύχημα με πυροτεχνήματα στην Ολλανδία, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία, παρά την απαγόρευση που έχει επιβληθεί σε ολόκληρη τη χώρα για τη ρίψη πυροτεχνημάτων με αφορμή την Πρωτοχρονιά εξαιτίας της πανδημίας.

Τα παιδιά παρακολουθούσαν έναν ενήλικα να ρίχνει πυροτεχνήματα με τη βοήθεια ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού, όταν σημειώθηκε το περιστατικό, στο Χαακσμπέργκεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα γερμανικά σύνορα.

«Ένα αγόρι 12 ετών σκοτώθηκε… Ένα άλλο αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter η αστυνομία. «Τα παιδιά δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό», συμπληρώνεται. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε έναν άνδρα και ξεκίνησε έρευνα.

Με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς, οι Ολλανδοί εκτοξεύουν παραδοσιακά πυροτεχνήματα στους δρόμους και τους κήπους, μια δημοφιλής πρακτική, που προκαλεί τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων.

Η κυβέρνηση απαγόρευσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα πυροτεχνήματα προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν τα νοσοκομεία, που έχουν ήδη γεμίσει εξαιτίας της πανδημίας.

Το 2019, περισσότεροι από 1300 άνθρωποι χρειάστηκε να λάβουν φροντίδα για τραύματα που οφείλονταν σε πυροτεχνήματα. Μετά την απαγόρευση των πυροτεχνημάτων το 2020, αυτός ο αριθμός μειώθηκε κατά 70%.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τσίπρας μοίρασε δώρα σε ανήλικους πρόσφυγες

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

Κορονοϊός: νεογέννητο “πρωταγωνιστεί” σε επικό βίντεο... με το τραγούδι του Lion King!