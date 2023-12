Life

Πρωτοχρονιά 2024: Οι άνθρωποι του Ant1news.gr σας εύχονται Καλή Χρονιά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκάρδιες ευχές για την νέα χρονιά, από τους εργαζόμενους στον ειδησεογραφικό ιστότοπο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

-

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στον Ant1news.gr του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, μαζί με τις ευχαριστίες μας προς όλους εσάς για την διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη και αποδοχή της δουλειάς μας, θέλουμε να σας ευχηθούμε από καρδιάς να έχετε μια Καλή Χρονιά, με υγεία και κάθε καλό για εσάς και τους αγαπημένους σας.

Είθε το 2024 να αποτελέσει μια καλύτερη χρονιά για τον τόπο μας και για όλους όσοι ζουν και αγαπούν την Ελλάδα και ευχόμαστε επιτέλους να επαληθευθεί η ευχή όλων μας στον Ant1news.gr... να μεταδίδουμε αποκλειστικά ευχάριστες ειδήσεις.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! ! !

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2024 ! ! !

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πρωτοχρονιά με υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές

Κακοκαιρία στην Αγγλία: Το Eurostar ξεκίνησε τα δρομολόγια

Πρωτοχρονιά 2024: Ο κόσμος υποδέχεται το νέο έτος (εικόνες)