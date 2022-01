Κοινωνία

Έγκλημα στα Ιωάννινα: 55χρονη σκότωσε τον σύντροφο της

Σοκ προκαλεί το πόρισμα του ιατροδικαστή και ο τρόπος θανάτωσης του άνδρα. Τι ομολόγησε η γυναίκα.

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία το έγκλημα που αποκαλύφθηκε λίγες ώρες μετά το θάνατο ενός 55χρονου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τα Σεισμόπληκτα όπου έμενε στο Νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία ενημερώθηκε για αιφνίδιο θάνατο του άνδρα.

Όλα αυτά μέχρι την στιγμή που έγινε η νεκροτομή. Κατά την ιατροδικαστική έκθεση διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος έφερε χτύπημα από αιχμηρό αντικείμενο –μαχαίρι- κοντά στην καρδιά.

Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα την έρευνα. Εντόπισε το άτομο που είχε καλέσει το ασθενοφόρο και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για την σύντροφο του θύματος, 55χρονών επίσης.

Η γυναίκα προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη καθώς ομολόγησε την πράξη της και παρέδωσε στην αστυνομία το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε τον σύντροφό της. Η 55χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως έγινε γνωστό επίσημα από την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στην επίσημη ενημέρωση απο την Αστυνομία, αναφέρονται τα εξής:

"Συνελήφθη στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων ημεδαπή, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα, την κατάλληλη αξιοποίηση ευρημάτων και την ιατροδικαστική εξέταση ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή της κατηγορούμενης στην υπόθεση.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθηκών θανάτου ημεδαπού, ο οποίος χθες το απόγευμα (ενν. την Πέμπτη| διακομίστηκε με ασθενοφόρο και χωρίς τις αισθήσεις του, από το σπίτι του στα Ιωάννινα σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου στη συνέχεια κατέληξε, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη, με την οποία συζούσε, τον είχε τραυματίσει νωρίτερα θανάσιμα με μαχαίρι. Κατόπιν αυτών, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της σήμερα το απόγευμα, ενώ η συλληφθείσα τους παρέδωσε το μαχαίρι που είχε χρησιμοποιήσει, το οποίο κατασχέθηκε.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων".

Πηγή: epiruspost.gr

