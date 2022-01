Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου στην Προεδρική Φρουρά για την πρωτοχρονιάτικη πίτα (εικόνες)

Οι ευχές και τα τιμητικά λόγια της Προέδρου της Δημοκρατίας στους Εύζωνες και τα στελέχη της Φρουράς.



Στην Προεδρική Φρουρά για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, μετέβη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία προηγουμένως συμμετείχε στη Δοξολογία για τον εορτασμό του νέου έτους στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.

Κατά την επίσκεψή της στην Προεδρική Φρουρά η κ. Σακελλαροπούλου δήλωσε:

«Με χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η τιμή και η ευθύνη που επωμίζεστε υπηρετώντας στην Προεδρική Φρουρά είναι μεγάλη και ο τρόπος που εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας υποδειγματικός, προκαλώντας την εκτίμηση και τον θαυμασμό όλων μας», ανέφερε απευθυνόμενη στους Εύζωνες και τα στελέχη της Φρουράς και συνέχισε:

«Περάσαμε μια δύσκολη χρονιά, με την πανδημία να δοκιμάζει τις αντοχές μας. Ελπίζω όμως ότι φέτος θα επιστρέψουμε, επιτέλους, στην κανονικότητα. Όπως επανειλημμένα έχω τονίσει, η τήρηση των μέτρων και ιδίως ο μαζικός εμβολιασμός είναι μονόδρομος για την ελευθερία μας. Εύχομαι ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2022, με υγεία και δύναμη. Θερμές ευχές προς τις οικογένειες και τους οικείους σας».





