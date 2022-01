Κοινωνία

Περιστέρι: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγικό θάνατο βρήκε η γυναίκα μέσα στο σπίτι της. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Πυροσβεστική.

Τραγικό θάνατο βρήκε ηλικιωμένη γυναίκα στο Περιστέρι από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς της αισθήσεις της στον χώρο της κουζίνας, παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 15:02 σε διαμέρισμα στην οδό Κρέσνας 26, στο Περιστέρι και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Όσον αφορά τα αίτια, διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Κρέσνας στο Περιστέρι Αττικής. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 1, 2022

