Κοινωνία

Γκάζι: νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένας συμπολίτης μας έχασε την ζωή του τις τελευταιες ημέρες, απο φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στην οδό Ελασιδών στο Γκάζι, στο κέντρο της Αθήνας, με μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να επιχειρεί στο σημείο με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα.

Οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν έναν ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι νεκρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης για υγειονομικούς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν εκτός ΕΣΥ οι ανεμβολίαστοι

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Στα κρατητήρια ο παρουσιαστής

Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Έκτακτα μέτρα προτείνει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων