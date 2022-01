Πολιτική

Μητσοτάκης στο Σωτηρία: η ενίσχυση του ΕΣΥ δεν τελειώνει

Στο νοσοκομείο Σωτηρία βρέθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Υγείας και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, το Νοσοκομείο Σωτηρία που βρίσκεται στην αιχμή της μάχης κατά του Covid-19 και ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή χρονιά στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του Νοσοκομείου που όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Πρωτοχρονιά, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τούς ευχαρίστησε για τον αγώνα που δίνουν και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αφοσίωση και την αυτοθυσία με την οποία στέκονται δίπλα στους ασθενείς σε αυτή την πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλους.

«Ήθελα να βρεθώ σήμερα μαζί σας, πρώτη μέρα του χρόνου για να σας πω και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους 22 μήνες. Ξέρω ότι αισθανόμαστε μερικές φορές σαν να είμαστε εγκλωβισμένοι στο Μύθο του Σίσυφου, που σπρώχνουμε την πέτρα στην κορυφή του βουνού για να ξανακυλήσει πίσω και να αρχίσουμε πάλι από την αρχή», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Όμως πιστεύω ότι σήμερα, σε σχέση με το πού ήμασταν πέρυσι, παρά τις δυσκολίες της Όμικρον, είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουμε πρώτα και πάνω από όλα τα εμβόλια, οκτώ στους δέκα ενήλικες πια στη χώρα μας είναι εμβολιασμένοι και αυτό είναι σίγουρα μία επιτυχία της επιχείρησης "Ελευθερία". Θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά αυτά γιατί, εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους, οι πιο πολλοί οι οποίοι τελικά καταλήγουν να διασωληνώνονται και εδώ στο δικό σας το νοσοκομείο είναι ηλικιωμένοι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας. Και όποιος μας ακούει σήμερα, ανεμβολίαστος συμπολίτης μας, θα πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να είναι αυτός ο οποίος θα καταλήξει εδώ να διασωληνωθεί, να δίνει τη μάχη για τη ζωή του ενώ, αν είναι εμβολιασμένος, έχει 20 φορές μικρότερη πιθανότητα να καταλήξει σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του ΕΣΥ: «Ταυτόχρονα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο έχουμε φροντίσει να ενισχύσουμε κι άλλο την άμυνα του συστήματος υγείας, ειδικά εδώ στην Αττική, επιστρατεύοντας και όλες τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Και επειδή εδώ υπάρχουν διάφορες συζητήσεις οι οποίες γίνονται σχετικά με το ποιος σηκώνει το πραγματικό βάρος, η αλήθεια είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήκωσε σχεδόν όλο το βάρος της αντιμετώπισης του Covid, όμως ο ιδιωτικός τομέας όποτε χρειάστηκε, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο συμμετείχε και συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια. Έτσι θα γίνει και τώρα εφόσον αυτό χρειαστεί ειδικά εδώ στην Αττική».

Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα μπουν στη μάχη με τον κορονοϊό και καινούργια φάρμακα: «Και τέλος θα έχουμε πια στη διάθεσή μας πολύ σύντομα και τα καινούργια φάρμακα για τον κορονοϊό τα οποία θα χορηγούνται τις πρώτες ημέρες από τη στιγμή που κάποιος διαγνωστεί (μετά και από τα μονοκλωνικά -είδα μάλιστα εδώ και την ταμπέλα για το πού χορηγούνται τα μονοκλωνικά στο νοσοκομείο), είναι φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά και κατά της μετάλλαξης Όμικρον. Θα είμαστε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα τα παραλάβει και με βάση τα πρωτόκολλα τα οποία θα καθορίσουν οι ειδικοί θα μπορούμε να τα χορηγήσουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι θα έχουμε κάποιες δύσκολες εβδομάδες τώρα με την έξαρση της Όμικρον, φαίνεται όμως ότι έχει χαμηλότερη νοσηρότητα.

«Αυτό το οποίο θέλουμε να παρακολουθούμε συνέχεια -και είναι και τα στοιχεία τα οποία βλέπω εγώ κάθε μέρα- είναι τώρα τους συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται: πόσοι είναι με Όμικρον και πόσοι είναι με Δελτα, και αν αυτοί που είναι με Όμικρον όντως έχουν πιο ελαφριά συμπτώματα, όπως φαίνεται να ισχύει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αν καταλήγουν τελικά οι ασθενείς με Όμικρον να έχουν μικρότερη πιθανότητα να διασωληνωθούν. Εφόσον αυτό ισχύει, αυτό θα είναι μία αχτίδα αισιοδοξίας και έτσι φαίνεται να είναι», σημείωσε.

Και υπογράμμισε: «Θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια, κάποιοι πιστεύουν ότι ενδεχομένως η Όμικρον να είναι το τελευταίο κεφάλαιο μέχρι που να γίνει πράγματι ενδημική αυτή ή πανδημία. Όμως η δική μας η δουλειά για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν τελειώνει. Κάναμε μία κίνηση και τα Χριστούγεννα να στηρίξουμε -όπως είχα δεσμευτεί- τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Η κρίση ανέδειξε τις μεγάλες δυνάμεις αλλά και τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τις ξέρουμε καλά πια, τις ξέρετε και εσείς που είστε στην πρώτη γραμμή, τις ξέρουμε κι εμείς και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να διστάσουμε μπροστά στο ενδεχόμενο πολιτικό κόστος για να μην κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση του κι άλλο.

Όχι απλά να το στελεχώσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι λείπουν, να εξασφαλίσουμε καλές προοπτικές ανέλιξης μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα της υγείας, να κάνουμε τις απαραίτητες τομές, τις απαραίτητες αλλαγές ώστε κάθε μονάδα υγείας, είτε είναι πρωτοβάθμια, είτε είναι μικρό νοσοκομείο, είτε είναι μεγάλο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, να μπορεί να κάνει σωστά αυτά τα οποία είναι σχεδιασμένο να κάνει.





Οπότε σε αυτή την προσπάθεια, η οποία άρχισε να ξεκινάει μέσα στον κορονοϊό σε πρώτη φάση με την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, η οποία είναι σημαντική, πιστεύω ότι θα έχουμε πρώτα και πάνω από όλα εσάς αρωγούς, διότι εσείς ξέρετε καλύτερα τα καλά και τα στραβά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα αυτιά μας και οι πόρτες μας θα είναι πάντα ανοιχτές για να μπορούμε να συζητάμε τα επόμενα βήματα».

Ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την αναπληρώτρια υπουργό, αρμόδια για τις Υπηρεσίες Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

