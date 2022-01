Πολιτισμός

“Μήλο μου κόκκινο”: Οι Έλληνες του κόσμου ενώθηκαν και το είπαν με…μια φωνή (βίντεο)

Έλληνες της ξενιτιάς συνέπραξαν και έφτιαξαν ένα βίντεο που έχει ήδη γίνει viral.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Το βίντεο που σαρώνει στο διαδίκτυο - αποτελεί προϊόν συνεργασίας ελληνικών χορευτικών συγκροτημάτων, από τις ΗΠΑ, το Κατάρ, τη Ρωσία, το Καναδά, την Αργεντινή, την Αυστραλία ....και την Κρήτη!

Σαν ιδέα ξεκίνησε από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα.

Τα μέλη του, πέτυχαν να δημιουργήσουν μία παγκόσμια διαδικτυακή συνεργασία - με βασικό σκοπό όλοι να μπορούν να χορέψουν στους ρυθμούς του γνωστού παραδοσιακού τραγουδιού.

Στο κάλεσμα των ομογενών από τη Μόσχα ανταποκρίθηκαν χορευτικά συγκροτήματα από ακόμη πέντε χώρες καθώς και χορευτική ομάδα από το Ηράκλειο Κρήτης.

Τα μέλη τους - πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν καν ελληνική καταγωγή - αγαπούν την παράδοση κι ειδικά αυτοί που βρίσκονται στα ξένα..... φροντίζουν να το δείχνουν με κάθε τρόπο!

Ο ρυθμός γνώριμος.... και τα λόγια, γνωστά σε όλους!

Το βίντεο αυτό, μετρά μόλις 48 ώρες ύπαρξης αλλά και δεκάδες χιλιάδες διαδικτυακές επισκέψεις!

