Μοσχάτο: μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα μπροστά στο παιδί του

Ποιος ήταν ο 41χρονος στον οποίο είχαν στήσει καρτέρι οι δράστες, που τον πυροβόλησαν εν ψυχρω.

Ενας αλλοδαπός έπεσε νεκρός, πριν από λίγο, από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε έξω από το σπίτι του, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, που είναι μεσήλικας, τη στιγμή που επέστρεφε σπίτι του, στην οδό Ταξιαρχών, με τη γυναίκα του και την ανήλικη κόρη τους, δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο άτομα.

Ειδικότερα, οι δράστες τον πυροβόλησαν τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητό του και αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ποιο είναι το θύμα της δολοφονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα της δολοφονίας είναι ένας 41χρονος, Γεωργιανής καταγωγής. Ο δράστης πυροβόλησε 4-5 φορές σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Οι αστυνομικοί βρήκαν 3 κάλυκες στην είσοδο του σπιτιού του

Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών σχετίζονται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα να έχει δοθεί εντολή για την δολοφονία ακόμη και απο το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες, είχε κλαπεί το αυτοκίνητο του θύματος, μέσα από το γκαράζ της πολυκατοικίας.

Γείτονες του θύματος, τον περιγράφουν ως έναν απόμακρο άνθρωπο, που απέφευγε τις επαφές μαζί τους, ωστόσο στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε τα τελευταία 3-4 χρόνια δεχόταν συχνά επισκέψεις απο διάφορα άτομα.

